Från klimatanalys till omställningsplan – 4 steg för att lyckas

I rapporten har BDO granskat hållbarhetsrapporteringen hos 140 börsnoterade företag med över 1 000 anställda i Sverige, Norge och Finland. Av dem har 121 företag genomfört klimatscenarioanalyser. Nästan lika många, 115 företag, har gjort en resiliensanalys.

Däremot har bara 94 företag tagit fram en klimatomställningsplan. Ytterligare 26 uppger att de planerar att göra det.

Enligt Markus Håkansson, ESG-expert och partner på BDO, visar resultatet att många företag fortfarande har svårt att ta steget från rapportering till strategiskt hållbarhetsarbete.

– Rapporten visar hur svårt det är för företagen att komma i gång med det strategiska hållbarhetsarbetet. Det är skillnad på rapportering och strategiskt hållbarhetsarbete, alltså det som faktiskt sker på riktigt, säger han.

En förklaring kan enligt Markus Håkansson vara EU:s förenklingar av hållbarhetsrapporteringen. Han menar att vissa företag har kopplat omställningsplanerna för mycket till rapporteringskraven. När kraven minskar riskerar därför även det strategiska arbetet att prioriteras ned.

Han pekar också på att företagens satsningar på att organisera hållbarhetsarbetet har bromsat in. Många hållbarhetschefer har redan en hög arbetsbelastning och fastnar, enligt honom, i löpande uppgifter i stället för att driva det långsiktiga arbetet.

– Man jobbar med att släcka bränder i stället för att ta ett samlat grepp, blicka framåt och fördela uppgifter inom företaget. Hållbarhetschefens roll borde egentligen vara som en dirigent, som ser till att arbetet flyter på och att data samlas in. När det gäller större projekt, som att ta fram en omställningsplan, kan man behöva sätta ihop ett team inom företaget eller ta hjälp av en konsult.

Rapporten visar också att företagen rapporterar fler negativa hållbarhetseffekter och risker än positiva effekter och affärsmöjligheter. I samtliga undersökta branscher är de rapporterade riskerna fler än möjligheterna.

Fyra steg från analys till handling

För företag som vill komma vidare från kartläggning till praktiskt hållbarhetsarbete beskriver Markus Håkansson en process i fyra steg.

Börja med riskerna och möjligheterna



Det första steget är att göra en risk- och möjlighetsanalys. Enligt Markus Håkansson är det en fördel att utgå från företagets dubbla väsentlighetsbedömning, eftersom den kan användas som underlag för både hållbarhetsrapporteringen och det strategiska arbetet. Avgör vad företaget behöver prioritera



Nästa steg är att analysera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget. Enligt BDO:s rapport ska väsentlighetsbedömningen hjälpa företagen att prioritera och fokusera sitt hållbarhetsarbete på de frågor som har störst betydelse för verksamheten. Ta fram en omställningsplan



När prioriteringarna är gjorda behöver företaget bestämma vad som faktiskt ska förändras. Omställningsplanen ska visa vilken riktning verksamheten behöver ta för att möta framtida risker och möjligheter.



– Vad behöver vi göra och åt vilket håll behöver vi röra oss för att vi ska kunna möta framtiden på ett bra sätt? Genomför planen – även om allt inte är perfekt



Det sista steget är att börja genomföra åtgärderna. Markus Håkansson betonar att en färdig plan inte är slutmålet och att företagen inte bör vänta tills alla underlag och processer är perfekta.



– Det handlar helt enkelt om att börja. Även om det blir fel och man inte hinner med allt är det hundra gånger bättre än att inte börja alls.

Enligt Markus Håkansson är det också först när företagen börjar genomföra sina planer som resultaten kan bli synliga i hållbarhetsrapporteringen.

– Om man inte arbetar på det här sättet riskerar man att redovisa samma dåliga nyckeltal år efter år. Det är först när man börjar genomföra åtgärderna som resultaten kan förbättras.

– Det är lärandet som tar tid. Vi ser det hos företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. De har gjort misstag, lärt sig av dem och vet nu hur de ska gå vidare och ta itu med de problem de ännu inte har hunnit lösa.