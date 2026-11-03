Den 9–20 november hålls FN:s klimattoppmöte Cop31 i Antalya i Turkiet. Sverige deltar med en förhandlande delegation under ledning av klimatambassadör Mattias Frumerie. De svenska förhandlarna arbetar inom ramen för EU, som samordnar medlemsländernas positioner i klimatförhandlingarna.
Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31
Cop31 Flera svenska företag, myndigheter och organisationer deltar vid FN:s klimattoppmöte Cop31 i Turkiet nästa vecka. Bland deltagarna finns stora industriföretag, politiska företrädare och representanter för civilsamhället. Här är aktörerna som hittills har bekräftats.
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Vid sidan av förhandlingarna deltar svenska företag, myndigheter och organisationer. Business Sweden leder för sjunde året i rad Sveriges officiella icke-förhandlande delegation, som i år består av 26 aktörer.
Delegationen deltar inte i de formella klimatförhandlingarna, utan medverkar i högnivåmöten, paneldiskussioner och rundabordssamtal. Enligt Business Sweden är syftet att visa hur svenska tekniker och finansieringslösningar kan bidra till genomförandet av Parisavtalet och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.
Här är de svenska aktörerna som deltar på Cop31
Svenska företag:
- Modulbyggnadsföretaget Adapteo
- Teknik- och konsultföretaget AFRY
- Industriföretaget Alfa Laval
- Läkemedelsföretaget AstraZeneca
- Industriföretaget Atlas Copco
- Klimatteknikföretaget ClimateView
- Riskkapitalbolaget EQT
- Energiteknikföretaget Hitachi Energy
- Möbelkoncernen Inter Ikea
- Investmentbolaget Investor
- Klimatteknikföretaget Munters
- Miljökonsultkoncernen Myllium
- Livsmedelsföretaget Oatly
- Lastbilstillverkaren Scania
- Industriföretaget SKF
- Ståltillverkaren SSAB
- Förpackningsföretaget Tetra Pak
- Fordonstillverkaren Traton Group
- Fordonskoncernen Volvo Group
- Investeringsbolaget Wallenberg Investments
Andra aktörer:
- Sveriges förhandlande delegation: Leds av klimatambassadör Mattias Frumerie.
- Myndigheter och organisationer i Business Swedens delegation: Business Sweden; Energimyndigheten; Exportkreditnämnden, EKN; Sida, Svensk Exportkredit, SEK, och Svenskt Näringsliv.
- Klimatpolitiska rådet: Ordföranden Olof Johansson Stenman, analytikern Kajsa Nåtby och projektledaren Anna Volckerts.
- Europeiska regionkommittén: Åsa Ågren Wikström, ledamot i regionfullmäktige i Västerbotten.
- Svenska kyrkan: Biskop Karin Johannesson från Uppsala stift, senior policyrådgivare Margareta Koltai på Act Svenska kyrkan, policyrådgivaren Anton Alsander från Svenska kyrkan, nationell samordnare för klimatanpassning Malin Skogqvist, och Ageravolontären
Emil Wennerström.