Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

Cop31 Flera svenska företag, myndigheter och organisationer deltar vid FN:s klimattoppmöte Cop31 i Turkiet nästa vecka. Bland deltagarna finns stora industriföretag, politiska företrädare och representanter för civilsamhället. Här är aktörerna som hittills har bekräftats.

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31
Foto: Adobe Stock

Den 9–20 november hålls FN:s klimattoppmöte Cop31 i Antalya i Turkiet. Sverige deltar med en förhandlande delegation under ledning av klimatambassadör Mattias Frumerie. De svenska förhandlarna arbetar inom ramen för EU, som samordnar medlemsländernas positioner i klimatförhandlingarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Vid sidan av förhandlingarna deltar svenska företag, myndigheter och organisationer. Business Sweden leder för sjunde året i rad Sveriges officiella icke-förhandlande delegation, som i år består av 26 aktörer.

Delegationen deltar inte i de formella klimatförhandlingarna, utan medverkar i högnivåmöten, paneldiskussioner och rundabordssamtal. Enligt Business Sweden är syftet att visa hur svenska tekniker och finansieringslösningar kan bidra till genomförandet av Parisavtalet och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Här är de svenska aktörerna som deltar på Cop31

Svenska företag:

  • Modulbyggnadsföretaget Adapteo
  • Teknik- och konsultföretaget AFRY
  • Industriföretaget Alfa Laval
  • Läkemedelsföretaget AstraZeneca
  • Industriföretaget Atlas Copco
  • Klimatteknikföretaget ClimateView
  • Riskkapitalbolaget EQT
  • Energiteknikföretaget Hitachi Energy
  • Möbelkoncernen Inter Ikea
  • Investmentbolaget Investor
  • Klimatteknikföretaget Munters
  • Miljökonsultkoncernen Myllium
  • Livsmedelsföretaget Oatly
  • Lastbilstillverkaren Scania
  • Industriföretaget SKF
  • Ståltillverkaren SSAB
  • Förpackningsföretaget Tetra Pak
  • Fordonstillverkaren Traton Group
  • Fordonskoncernen Volvo Group
  • Investeringsbolaget Wallenberg Investments

Andra aktörer:

  • Sveriges förhandlande delegation: Leds av klimatambassadör Mattias Frumerie.
  • Myndigheter och organisationer i Business Swedens delegation: Business Sweden; Energimyndigheten; Exportkreditnämnden, EKN; Sida, Svensk Exportkredit, SEK, och Svenskt Näringsliv.
  • Klimatpolitiska rådet: Ordföranden Olof Johansson Stenman, analytikern Kajsa Nåtby och projektledaren Anna Volckerts.
  • Europeiska regionkommittén: Åsa Ågren Wikström, ledamot i regionfullmäktige i Västerbotten.
  • Svenska kyrkan: Biskop Karin Johannesson från Uppsala stift, senior policyrådgivare Margareta Koltai på Act Svenska kyrkan, policyrådgivaren Anton Alsander från Svenska kyrkan, nationell samordnare för klimatanpassning Malin Skogqvist, och Ageravolontären
    Emil Wennerström.
EU Internationellt Klimat Politik
publicerad 3 november 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Social hållbarhet

Strategin skulle stärka mänskliga rättigheter – nu får den skarp kritik

1 timme sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

”Efterfrågan bromsar svensk industris klimatomställning”

3 timmar sedan
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

4 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimatanpassning

Genomgång: Tre nya EU-verktyg för klimatanpassning – så fungerar de

28 oktober
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september
Premium
Digitala produktpass

Så kan företag förbereda sig för digitala produktpass – experten tipsar

15 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

4 timmar sedan
Premium
Politik

Så tycker remissinstanserna om vägen mot fossilfritt – sex viktiga frågor

2 november
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

30 oktober
Premium
EU

EU:s metankrav kan skjutas på framtiden – här är råden till företagen

27 oktober
Premium
EU-svepet

11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

23 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september
Premium
Utbildning

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

8 september

Det senaste

Premium
Social hållbarhet

Strategin skulle stärka mänskliga rättigheter – nu får den skarp kritik

1 timme sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

”Efterfrågan bromsar svensk industris klimatomställning”

3 timmar sedan
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

4 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Dilemmat med Empco: ”Det är fossilerna som skrattar hela vägen till banken”

5 timmar sedan
Premium
Politik

Så tycker remissinstanserna om vägen mot fossilfritt – sex viktiga frågor

2 november
Premium
Biologisk Mångfald

Cop17: Pengarna räcker inte

2 november
Premium
Dagens M&U

Kritik mot klimatkrediter i EU:s utsläppshandel

30 oktober
Premium
Dagens M&U

Nytt centrum ska utveckla tryggare livsmiljöer

30 oktober
Premium
Social hållbarhet

Strategin skulle stärka mänskliga rättigheter – nu får den skarp kritik

1 timme sedan
Premium
Hållbarhetsarbete

”Efterfrågan bromsar svensk industris klimatomställning”

3 timmar sedan
Premium
Cop31

Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

4 timmar sedan
Premium
Kommunikation

Dilemmat med Empco: ”Det är fossilerna som skrattar hela vägen till banken”

5 timmar sedan
Premium
Politik

Så tycker remissinstanserna om vägen mot fossilfritt – sex viktiga frågor

2 november
Premium
Biologisk Mångfald

Cop17: Pengarna räcker inte

2 november
Premium
Dagens M&U

Kritik mot klimatkrediter i EU:s utsläppshandel

30 oktober
Premium
Dagens M&U

Nytt centrum ska utveckla tryggare livsmiljöer

30 oktober