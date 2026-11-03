Lista: Här är svenska aktörerna som deltar på Cop31

Vid sidan av förhandlingarna deltar svenska företag, myndigheter och organisationer. Business Sweden leder för sjunde året i rad Sveriges officiella icke-förhandlande delegation, som i år består av 26 aktörer.

Delegationen deltar inte i de formella klimatförhandlingarna, utan medverkar i högnivåmöten, paneldiskussioner och rundabordssamtal. Enligt Business Sweden är syftet att visa hur svenska tekniker och finansieringslösningar kan bidra till genomförandet av Parisavtalet och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft. Här är de svenska aktörerna som deltar på Cop31 Svenska företag: Modulbyggnadsföretaget Adapteo

Teknik- och konsultföretaget AFRY

Industriföretaget Alfa Laval

Läkemedelsföretaget AstraZeneca

Industriföretaget Atlas Copco

Klimatteknikföretaget ClimateView

Riskkapitalbolaget EQT

Energiteknikföretaget Hitachi Energy

Möbelkoncernen Inter Ikea

Investmentbolaget Investor

Klimatteknikföretaget Munters

Miljökonsultkoncernen Myllium

Livsmedelsföretaget Oatly

Lastbilstillverkaren Scania

Industriföretaget SKF

Ståltillverkaren SSAB

Förpackningsföretaget Tetra Pak

Fordonstillverkaren Traton Group

Fordonskoncernen Volvo Group

Investeringsbolaget Wallenberg Investments Andra aktörer: Sveriges förhandlande delegation: Leds av klimatambassadör Mattias Frumerie.

Leds av klimatambassadör Mattias Frumerie. Myndigheter och organisationer i Business Swedens delegation: Business Sweden; Energimyndigheten; Exportkreditnämnden, EKN; Sida, Svensk Exportkredit, SEK, och Svenskt Näringsliv.

Business Sweden; Energimyndigheten; Exportkreditnämnden, EKN; Sida, Svensk Exportkredit, SEK, och Svenskt Näringsliv. Klimatpolitiska rådet: Ordföranden Olof Johansson Stenman, analytikern Kajsa Nåtby och projektledaren Anna Volckerts.

Ordföranden Olof Johansson Stenman, analytikern Kajsa Nåtby och projektledaren Anna Volckerts. Europeiska regionkommittén: Åsa Ågren Wikström, ledamot i regionfullmäktige i Västerbotten.

Åsa Ågren Wikström, ledamot i regionfullmäktige i Västerbotten. Svenska kyrkan: Biskop Karin Johannesson från Uppsala stift, senior policyrådgivare Margareta Koltai på Act Svenska kyrkan, policyrådgivaren Anton Alsander från Svenska kyrkan, nationell samordnare för klimatanpassning Malin Skogqvist, och Ageravolontären

Emil Wennerström.