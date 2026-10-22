Lista: Så ska åtgärderna prioriteras i klimatanpassningen

Klimatanpassning Vilka åtgärder ger störst nytta för pengarna när samhället ska anpassas till ett förändrat klimat? En ny rapport pekar ut vilka typer av insatser som bör prioriteras i klimatanpassningsarbetet och vilka som kan vara mindre effektiva. Här är de fyra prioriteringsstegen.

Lista: Så ska åtgärderna prioriteras i klimatanpassningen
Foto: Adobe Stock

Nationella expertrådet för klimatanpassning har i en ny rapport tagit fram en princip för att prioritera åtgärder mot klimatrisker. Principen bygger på en samhällsekonomisk bedömning av 79 olika klimatanpassningsåtgärder och deras kostnader och nyttor fram till år 2100. Enligt rapporten kan principen användas som stöd för beslut om lagstiftning, finansiering och andra styrmedel på nationell nivå. Kommuner och andra lokala aktörer kan använda den för att jämföra och prioritera olika klimatanpassningsåtgärder.

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Resultatet visar att åtgärder som förändrar de grundläggande förutsättningarna för klimatrisker generellt bedöms vara mest samhällsekonomiskt effektiva. Det kan exempelvis handla om att undvika ny bebyggelse i översvämningsområden eller att ge vatten större utrymme i landskapet.

Permanenta skydd och åtgärder som sätts in först när problem uppstår hamnar generellt längre ned i prioriteringen. De kan innebära högre kostnader och ge färre positiva effekter utöver själva skyddet mot klimatrisker.

I bedömningen väger rådet inte bara in hur mycket en åtgärd minskar klimatriskerna. Även kostnader över tid, positiva och negativa följdeffekter och hur kostnader och nyttor fördelas mellan olika grupper ingår.

Rådet har också undersökt varför åtgärder som bedöms ge stor samhällsekonomisk nytta inte alltid genomförs. En del av förklaringen kan vara att den som behöver betala för en åtgärd inte själv får hela nyttan av den.

Fyra steg för att prioritera klimatanpassning

Den nya principen delar in åtgärder i fyra prioriteringssteg efter deras bedömda samhällsekonomiska effektivitet. Utgångspunkten är att åtgärder i det första steget ska övervägas först. Om de inte är möjliga eller ger tillräckligt skydd kan andra typer av insatser behövas.

  1. Omforma och skapa mervärde.

    Högst prioritet får åtgärder som förebygger klimatrisker genom att förändra de grundläggande förutsättningarna. Det kan handla om att anlägga våtmarker, skapa naturbaserade lösningar för dagvatten eller återställa vattendrag. Hit hör också regler som förhindrar ny bebyggelse i områden med hög klimatrisk. Åtgärderna bedöms ofta ge stor samhällsekonomisk nytta eftersom de förebygger skador och samtidigt kan bidra till biologisk mångfald, rekreation och andra värden.
  2. Förändra arbetssätt.

    Det andra steget omfattar åtgärder som gör befintliga verksamheter bättre rustade för ett förändrat klimat utan stora investeringar i ny infrastruktur. Exempel är att odla mer torktåliga grödor, använda hyggesfria metoder i skogsbruket eller anpassa arbetsrutiner inom vård och omsorg vid värmeböljor. Åtgärderna har generellt låga kostnader och kan ofta justeras när förutsättningarna förändras.
  3. Förstärk befintliga strukturer.

    Här ingår åtgärder som skyddar befintliga byggnader, infrastruktur och verksamheter. Det kan exempelvis handla om att bygga om avloppssystem, förbättra dräneringen av jordbruksmark eller installera översvämningsskydd i fastigheter. Även informationsinsatser ingår. Åtgärderna kan ge ett betydande skydd, men tekniska lösningar kräver ofta investeringar, underhåll och framtida uppgraderingar. De ger också generellt färre positiva effekter utöver själva klimatskyddet.
  4. Stå emot och reagera.

    Lägst i prioriteringsordningen hamnar permanenta skyddskonstruktioner och reaktiva åtgärder. Exempel är skyddsvallar och murar mot översvämningar och insatser när översvämningar eller bränder hotar. Permanenta konstruktioner kan ge ett effektivt skydd men innebär ofta höga kostnader och långsiktigt underhåll.

Rapporten betonar att en åtgärd inte behöver vara mindre viktig bara för att den hamnar längre ned i prioriteringsordningen. Vilken lösning som är lämplig beror också på den aktuella klimatriskens omfattning och de lokala förutsättningarna.

Ytterligare rapport visar brister i klimatanpassningen

Prioriteringsprincipen är en av två nya delrapporter som Nationella expertrådet för klimatanpassning nyligen släppt.

Den andra rapporten, ”Uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning”, visar att arbetet fortfarande går för långsamt. Bland problemen pekar rådet på otydlig ansvarsfördelning, bristande finansiering och skillnader mellan myndigheters och kommuners genomförande av åtgärder.

Båda rapporterna ska ligga till grund för rådets rekommendationer till regeringen i december 2026.

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