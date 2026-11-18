– Tidigare har fokus legat på vad som behöver göras och vilka åtaganden man gör. Men den här gången tyckte jag att det var otroligt mycket fokus på hur. Hur ska vi nu kunna leverera på allt vi har sagt och lovat?

– Det andra som stack ut för mig var att näringslivet aldrig har haft en så tydlig röst som den här gången. Vi har hela tiden sagt att hela värdekedjan måste hänga med för att saker ska hända. Nu börjar man förstå att allt hänger ihop. Politikerna behöver ha med sig näringslivet för att kunna nå de mål de har satt upp. Då måste näringslivet också få de förutsättningar som krävs för att kunna leverera, fortsätter hon.

På plats i Turkiet såg Annika Ramsköld även hur elektrifieringen tog större plats i klimatsamtalen. Hon lyfter särskilt ”35 by 35”, Cop31-ordförandeskapets mål att el ska stå för 35 procent av världens slutliga energianvändning år 2035. För Vattenfall stärker målet den inriktning bolaget redan har valt, berättar hon.

– Det påverkar oss som el- och energibolag mycket att elektrifieringens roll blir tydligare. Det stärker oss i vår tro om att elen är en möjliggörare och kommer att vara nyckeln till att vi kan lämna fossilberoendet.

Vill se regler som håller över tid

En annan fråga som lyftes på Cop31 var hur företag ska kunna planera sina klimatinvesteringar när förutsättningarna snabbt förändras. Annika Ramsköld tog i Turkiet själv upp behovet av långsiktiga regler.

– Helst skulle man vilja ha mer tydlighet, men samtidigt inser man att den inte kommer finnas. Jag ser det som positivt att många börjar inse att vi behöver anpassa oss till en värld som förändras snabbt.

Samtidigt upplevde Annika Ramsköld att det fanns en samsyn om behovet av stabilare villkor.

– Utan tydlighet behöver åtminstone reglerna ha en viss långsiktighet, så att de inte svänger fram och tillbaka som de har gjort på sistone. På mötet tyckte jag att det fanns både konsensus och driv i frågan. Politiker och näringsliv behöver båda göra vad de kan för att skapa någon form av trygghet.