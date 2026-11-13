Jessika Roswall om Circular Economy Act: ”Vi har inte skjutit upp”

EU EU:s kommande lagförslag om cirkulär ekonomi har fått ändrade tidsplaner. Samtidigt har flera hållbarhetskrav ändrats och lättats. Nu kommenterar miljökommissionär Jessika Roswall förändringarna, hur företagen ska kunna investera långsiktigt och de svåra diskussionerna inom EU.

Jessika Roswall om Circular Economy Act: ”Vi har inte skjutit upp”
Jessika Roswall. Foto: Valentine Zeler/ EU-parlamentet.

EU har under det senaste åren genomfört flera förändringar av sin hållbarhetslagstiftning, bland annat lättnader i kraven på hållbarhetsrapportering. Samtidigt har nya lagförslag, som Circular Economy Act, fått ändrade tidsplaner.

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När Miljö & Utveckling träffar EU:s miljökommissionär Jessika Roswall under en pressträff i Bryssel får hon frågan om hur företagen ska förhålla sig till de förändrade spelreglerna.

– Jag tycker inte att vi har ändrat riktningen för vad vi ska göra. Vi håller fast vid Parisavtalet och vi håller fast vid vår gröna omställning, sa hon.

Jessika Roswall beskriver hur hon har fått argumentera för att EU:s regelförändringar inte ska missgynna företag som redan har investerat i den gröna omställningen.

– Jag är en av dem som har fått stå upp och säga att vi inte kan ändra så mycket att de som har varit föregångare drabbas. Den diskussionen har inte alltid varit lätt här i Europa. Jag är väldigt stolt över nordiska företag och regeringar som har varit proaktiva och tydliga med varför det här är viktigt för de företag som redan är i omställning.

Samtidigt menar Jessika Roswall att vissa regelförändringar är nödvändiga för att stärka europeiska företags konkurrenskraft.

– Vissa förändringar behöver göras för att öka flexibiliteten. Med tanke på den tuffa globala konkurrensen måste vi också se till att vi värnar vår egen konkurrenskraft och våra jobb. Det är i den balansen som vi har försökt hitta en väg framåt.

Ändrad tidsplan för cirkulära lagen

Circular Economy Act skulle enligt EU-kommissionens ursprungliga arbetsprogram ha presenterats under tredje kvartalet 2026. Därefter har datumet flyttats till den 11 november, sedan den 18 november och nu senast den 2 december. Jessika Roswall är en av de ansvariga kommissionärerna bakom förslaget.

En orsak till att arbetet dragit ut på tiden är att kommissionens interna granskningsnämnd gav ett negativt yttrande om konsekvensanalysen.

– Skjutit upp tycker jag inte att vi har gjort. Den var planerad i förra årets arbetsprogram och den kommer komma i år.

– Jag har känt ett behov av att skynda på så fort som möjligt. Å andra sidan vill jag inte lägga fram någonting som jag inte är nöjd med. Jag har varit väldigt transparent med de olika stegen i detta. Det är ingen hemlighet.

Cirkulär ekonomi EU juridik
publicerad 13 november 2026
av Carolina Högling

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