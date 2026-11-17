Mitt i klimatstriden: IPCC. Inför COP31 kom FN:s klimatpanel med sin viktiga rapport Limiting Overshoot. Givet att världen nu oundvikligen överskrider Parisavtalets 1,5-gradersgräns, visar den hur skadorna kan minimeras genom ett så litet och så kortvarigt ”overshoot” som möjligt. Den visar också hur oerhört allvarligt det vore att inte snabbt bryta banan. Men Saudiarabien och den arabiska blockgruppen tillsammans med Like-Minded Developing Countries (LDMCs) där Indien och Kina ingår kallar det för ”grå litteratur” och vill hålla den utanför både förhandlingar och slutdokument.

På samma sätt är IPCC:s sjunde rapport i skottgluggen. Laurence Tubiana betonade på ett snabbinkallat möte alldeles nyss hur viktigt det är med en aktuell, samlad och officiell bild av klimatsituationen, särskilt för utvecklingsländer som har liten egen klimatforskning. Därför är IPCC-rapporterna tajmade med COP:s Global Stocktake, då hela världen ska visa hur man ligger till gentemot Parisavtalets mål och skärpa arbetet där det krävs. Nästa Global Stocktake hålls på COP33 om två år, och IPCC har planerat att presentera sin rapport i god tid inför detta. ”Oerhört viktigt”, kallar EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra det för. Men nu driver Saudiarabien, Indien och Ryssland att kommande vetenskapliga utvärderingar behöver skjutas upp – med påståendet att tidsplanen skulle vara för hastig för utvecklingsländer.

Varför kämpar Saudiarabien med sina allierade emot etablerad vetenskap? För att när man erkänner allvaret i ”overshoot” och har en aktuell IPCC-rapport så blir det pinsamt uppenbart att de fossila bränslena måste bort. Eller mer övergripande: För att nu står fossillobbyns sista, skarpa slag. Tubiana var förvånad över att fossilindustrin inte kämpade emot mer när Parisavtalet antogs, ”men de tog väl inte riktigt förnybart på allvar då, medan det nu är uppenbart att oljeindustrin håller på att förlora.”

Oljestaternas agerande kan man till nöds förstå, men varför Indien också kämpar emot IPCC:s rapporter är mer svårbegripligt. De ställer ju snabbt om till förnybart, inte minst för att förbättra luftkvaliteten. Mary Robinson tror att lösningen finns i bredare samarbeten med indiska delstater och städer, i linje med hur man arbetade för att få till Parisavtalet

De minst utvecklade länderna (LDC) håller inte med Saudi&gänget. Tillsammans med de små östaterna (SIDS), EU och Storbritannien insisterar de på att aktuell vetenskap och hanteringen av 1,5-gradersöverskridandet ska ingå i COP31-beslutet, på central plats och med tydliga ordval. Nu tycks bollen ligga hos Kina, som EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra precis haft möte med. Kina dominerar marknaden för solceller, batterilager, elbilar… varför kämpa emot det som kan stärka deras försvagade ekonomi? Hittills har Kina och EU enats om att genomförand och elektrifiering ska prägla slutsatserna – ”Låt oss inte starta om förhandlingar vi redan haft, låt oss inte föra in nya tekniker vi inte enats om förut, utan fokusera på gapen inom anpassning och utsläppsminskningar.” säger Hoekstra men vill inte sia om Kina kan fås över på sidan som erkänner lägets allvar. I nuläget finns såna skrivningar i första utkastet till sluttext, men som Hoekstra säger – det är en inköpslista på 144 punkter, som innehåller precis allt än så länge, det viktiga är vad som sker med den framgent.

Ensamma är EU och de minst utvecklade länderna inte starka nog i detta, och det USA som var så avgörande för att få till Parisavtalet finns inte längre – hur mycket hitflugna nyvalda demokratiska kongressledamöter än ger sken av det. Ordförandeländerna Turkiet och Australien är inte till stor hjälp; mitt under COP offentliggjorde turkarna ny oljeutvinning och australiensarna vägrar sätta skarpt slutdatum för kolet. Ska Saudi sluta sabba, krävs Kina.

Klockan tickar för klimatet och vår gemensamma framtid, men också här i Antalya. FN:s trettioförsta klimatmöte kan gå till historien som det första som uttryckligen inte tar till sig IPCC:s klimatlarm och som det första där oljelobbyn vann över vår gememsamma framtid.

Tisdag-onsdag på COP hålls High-Level Segment, onsdag talar Romina Pourmokhtari för Sverige. 16.45-18.15 turkisk tid leder Johan Rockström ”Overshoot, Climate Thresholds and Tipping Points” i Nordiska Rådets regi. Torsdag morgon klockan10:00 anordnar EU Pavilion tillsammans med Brasilien ”Driving industrial decarbonisation investments through carbon pricing”, klockan 15 i Finland Pavilion hålls ”Transitioning away from fossil fuels for a clean energy future – preparations for Global Stocktake 2”. Och mycket mer. Men det mest spännande nu är de plötsligt inkallade mötena, som idag med Robertson, Tubiana och Hoekstra – då måste man vara på plats!