En federal appellationsdomstol i USA har upphävt ett tidigare beslut som stoppade Donald Trumps administrations försök att förbjuda arbete med mångfald, jämlikhet och inkludering, så kallade DEI-program. Därmed kan presidentens order börja tillämpas inom federala myndigheter och i relation till företag och organisationer som har kontrakt eller tar emot bidrag från staten.
USA går vidare med DEI-förbudet – så påverkas svenska företag
Social hållbarhet En amerikansk domstol har gett grönt ljus för Donald Trumps linje mot så kallade DEI-program. Beslutet innebär att förbudet nu kan börja tillämpas – även mot företag som gör affärer med den amerikanska staten, vilket kan få konsekvenser för svenska bolag med USA-kontrakt.
Donald Trump på ett kampanjmöte i Arizona. Foto: Gage Skidmore/ Wikimedia Commons
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Beslutet gäller presidentorder som kräver att federala myndigheter avvecklar DEI-program och att leverantörer till staten intygar att de inte bedriver sådan verksamhet. En lägre domstol hade tidigare bedömt att åtgärderna sannolikt stred mot den amerikanska konstitutionen, men appellationsdomstolen slog nu fast att besluten inte kan stoppas i sin helhet, utan endast prövas i enskilda fall när de tillämpas.
eopjIoJDL6LK8CABxSvwLEiJ6+IyIXpDNs8CpLpmEiQKNn2I4yDUDA9ygImJL3t29O8KnRMXKr2d86rs69Hk9FGMhsGWQJm6PV/M1lIM6RMo+ZauS3O5LEoUlf01UPF5Jv4LKRFxE+m4ipDdwzG0/qffKluJoJAAjfQpnTBa5EVSkl+sjdPZN6kNMZP+yhcfq8ixtXz4g9ShZoU9nijJyeElzRC6r1eXEy0j+c/mg0jeUPUzESGxQyEqOvkwds4lpCxlPIkkqrZ4M0Trzw1xfBaEj9evGTEWXo+IHEgwOmOdg10HPqdal18eCUQX1LtAvh+hYtWJ+lUjosu1gWKKRpUU4h/Wv8RS+F/wbXG7BkZF3ektpD0UT9h0BkGDk3e6/yPNPLIigXTIMSrQk0t5CGkE4e6BbJnqf8IZ4garijDIAjAkJc2/TG4hKyDfqNv7uqgeiithNQqAJvWUFHpS0BTm6HnSUVLBNX3oastyiVokCpIPirHg0GJYH7EFZZ3Hw5Wk2/jv1GbsD/R30uekkC7xXwIzC2WowNrCYVhYx+f/m7bAHt/gzFFUh3D3t5w8uCPVJoqBJdVQSO0GstD5qIFJuRtIRg4gbCfALpkLSHjKUhXgpnx4pFDDfp/E+Y/P+boLDavaSnUtqGeErxHLOc/C2MRWwFSa3gEhnplbTjwvtsi8a3JbwKHJQ0cV6h82i2fQdiaVrAziO5MwSlHc397NNQPYSfBuc6BIbPZuPon6FlcuELpWMDm6yL7WgfNh68pZEz8oaxLeG1d8d1m3LhniVOu81ZmTKmDMWesz8OZFZrZzoKi+SRwyllZv/OYduQAcSELKTNYdpTDoWQd/gQ9H9a0siehoEiJCfce2l0SBqhqFsOgM7gG86z0Frn/Ys43yKnnJ9bE8gwZJR/IWDpkKTtnw2elNNLGXeLCxp9JamGuNNq+vcOVYXwDBoQ4u8Mldo8BHV3tGErKA/s8a/z29vlSgoB4fYhRapYS1zs4Uf8xa935aSbPYcxnb0Kqfp2P1G3a7+HQMc49hbZOo39W34yDkdXdVznAXhAxyEdOwXgZGf9hBsCgiLc7PsZqMs0aS31JebweRoeCKevFNMagA4doMVdbQpkJG9ypY3THY+SrMlkJgI0LxB9I+HYo0WiGFk+LIRm/ijnzqe9kY3dI+U1Vel7gH4bPdITkhaNQFKl1OH1xWYCWCZoYRLTkBifr8mK2QFxecaHtE+BIWtLRgM6pK16UlUWG1frSDOCWExyV+5S/avDl4jPD8WvrYhpZWK2UgEMbynFMKigw3jIq/avDCkbeUBE1+ewOjyxgNF8Uo/W6X21LkQW+0XrZ9TShvRrE/sQkJokufvSd6yaEZMl4UHqda6An74EjRTpZ97RpMcOGZTA/7CQCh/qUNclFNcQyDKL3HZ2G4JlUoQ26NXhHDjfryVyPmp3z2d0GtwKwKLUZ1Jz0IHXpgo6n76kRN7ec17aYsWRuzaaeLaEZbexOUg0XdA8DEPi20YS48Op3PD+RtsDzYcOkVOTL9hzdeiGfwKYYbKaGYf7nq1aZiY7+6gVGS7B8L1sAE7AeYX6MKfNSd8CvgkmTez1YyjZ2kmxsz4ZkJLIjogM33/3DZqtiI220/k0iDqAQfwzfFS0Fs1JclaYh9Cqgxdh85eiOwu421FxtfIvfxPqzjbsRwF/ZnK9OHZriIUHC3a1wWGey/evbGhxK1ZIAur1Naz8mia97FxZftU83+21drRNDgMxe3pF5G2Y0BQcDkVwnaNFluLtSpMrUARXGinXnasyQWf6JJkCJMx1Bc8vkdEKHP9Ad50ABw8I0La81aM2ve8V55MhrmTGqJHEq5F0oKtC8vyB9Vt8VArnuB8rL31lBy0GiNRxdZW/So+RrDMuHv7Br0ejy4J+5psqelrSh5yMzwjwsXmY55xWiTPwoRBTJz1vUYFmRoIeKOHti3ir1y0fx2YQPbPmx6TsemLpiHUk/uNW37l/+brShgovfxi5v85wVHjGyFwI20Xd3la+PXuNNX/ue8Ke4tFeIDtCgflmHck5+RW+lOfIFMH2D4bXw05J6Dzxby4aMrh2947butAHCEuOxoFAQdCuy9dbFI1SfneXQMh+eGMMeD0Vvpjhfna7IeXWOVLNbK47RH5EGR4ptHHE1wqJ9FyShOgjwTCd91G4Sy3GzNcRtzhtAIarvVt8NnMKYi9F45zoHZ5xelmnu0IN3z3YoWli7+76jaAR5MSyMgGPutvUzG1HMD5th9j8RolXRYJg0f0DfrD9N4UwfUx8V2FaDbszf5Uht7kl2tGS6sa0F+CFwvkpk7NYDjboQAMvYBNmWZtuMQ0ASUZw6/dxB9yLAaGXPQL9w259SjTj58C1YPmcQa3PcXAbRuQ2SBOoIuyowjbVBAtSPFJyyWlnxVuoUWSQmTh03B4Lr979Zg6vgrMdNNrB3UhQ==