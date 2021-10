Tidigare Uberchef rekryterad för att marknadsföra gröna fiskalternativ

Rekryteringen är toppspelaren Monika Werthén är en del av Hooked foods expansiva framtidsplaner. Foodtechbolaget, som grundades 2019, vill pusha marknaden mot mer hållbara livsmedel och har lanserat växtbaserade fiskalternativet Toonish.

– Att vara med på den resan känns oerhört inspirerande och jag tar med mig mycket erfarenhet från både tech- och dagligvarubranschen. Det här bolaget har dessutom både modet och ambitionen att lyfta de viktiga problemen med vår fiskkonsumtion, säger Monika Werthén i ett pressuttalande.

Tungviktare i branschen

Monika Werthén har ett förflutet som global varumärkeschef på Absolut vodka. Hon har tidigare också varit nordisk marknadschef på Uber och senast marknadschef på mejeriproducenten Danone.

Monika Werthén tar sig an uppdraget hos Hooked foods genom att direkt trycka på gaspedalen för nya kampanjen “Seafood without the catch” och reklamfilmer med artisten Danny Saucedo.

En möjlighet hon inte ville missa

– Den här typen av möjlighet dyker bara upp en gång i karriären. Hooked är ett fantastiskt och 100 procent syftesdrivet bolag som kommer att göra skillnad på riktigt, säger hon.