Klädavfall kostar miljarder – krav på skarpt producentansvar

TEXTIL Klädavfallet kostar det svenska samhället miljarder kronor varje år, visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. När EU:s nya regler för producentansvar införs i Sverige vill organisationen att kostnaderna flyttas från skattebetalarna till klädbranschen och att fast fashion-modellen bryts.

Foto: Adobe Stock

En ny rapport från Naturskyddsföreningen visar att klädavfallet i Sverige orsakar samhällskostnader på flera miljarder kronor varje år. Rapporten, som fått titeln ”Notan för textilberget – hög tid för starkt producentansvar”, pekar på att det i dagsläget är samhället som får stå för hela kostnaden. Organisationen vill nu att klädproducenterna själva tar över ansvaret, i samband med att EU:s nya regler för producentansvar för textilier ska införas i Sverige.

Enligt rapportens beräkningar borde klädproducenterna stå för 2,5 miljarder kronor per år. Uträkningen bygger på en kostnad för avfallshantering på tio kronor per plagg. Eftersom varje svensk i genomsnitt konsumerar 25 plagg om året blir kostnaderna snabbt höga när de slås ut på hela befolkningen.

