Sweco varnar i en ny rapport för att Sverige och Europa står inför växande problem med vattenförsörjningen till följd av klimatförändringar, föroreningar och åldrande infrastruktur. Rapporten, med titeln ”Too much, too little, too polluted”, lyfter tre sammankopplade utmaningar: översvämningar vid kraftiga regn, vattenbrist under torrperioder och försämrad vattenkvalitet. Enligt Sweco märks utvecklingen redan i Sverige, där återkommande somrar med vattenbrist och låga grundvattennivåer har blivit vanligare.
Sweco: Sverige måste rusta för ökande vattenutmaningar
Dagens M&U Sweco varnar för att Sverige och Europa står inför växande problem med vattenförsörjningen på grund av klimatförändringar, föroreningar och åldrande infrastruktur.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Enligt rapporten väntas klimatförändringarna leda till längre torrperioder, mer intensiva skyfall och högre temperaturer. Samtidigt riskerar kraftiga regn att orsaka översvämningar snarare än att fylla på grundvattnet. Föroreningar som PFAS och läkemedelsrester bidrar dessutom till ökade krav på vattenrening.
En central slutsats är att dagens vattenpriser inte speglar framtida kostnader för klimatanpassning, rening och investeringar i infrastruktur. Sweco bedömer att avancerad rening kan öka den genomsnittliga vattenkostnaden i Europa med cirka 6 procent. Effekten väntas bli särskilt stor i länder med låga vattenpriser, som Sverige.