Sweco: Sverige måste rusta för ökande vattenutmaningar

Enligt rapporten väntas klimatförändringarna leda till längre torrperioder, mer intensiva skyfall och högre temperaturer. Samtidigt riskerar kraftiga regn att orsaka översvämningar snarare än att fylla på grundvattnet. Föroreningar som PFAS och läkemedelsrester bidrar dessutom till ökade krav på vattenrening.

En central slutsats är att dagens vattenpriser inte speglar framtida kostnader för klimatanpassning, rening och investeringar i infrastruktur. Sweco bedömer att avancerad rening kan öka den genomsnittliga vattenkostnaden i Europa med cirka 6 procent. Effekten väntas bli särskilt stor i länder med låga vattenpriser, som Sverige.