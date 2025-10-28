Under tisdagen meddelades att fiskekvoterna för 2026 nu är satta. Det landade i generellt högre kvoter än vad kommissionen först föreslagit, vilket Sverige som enda land motsatte sig.
Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter
Östersjön
Nästa års fiskekvoter i Östersjön är satta, efter att ministerrådet tillsammans med EU-kommissionen nått en överenskommelse. Sverige var ensamt om att stödja kommissionens ursprungliga försiktiga förslag, men får nu se sig överkört.
– Sverige anser att kvoterna borde satts lägre, särskilt för sill och strömming, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en pressmeddelande.
EU-kommissionen i Bryssel. Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
EU-länderna vid Östersjön har bland annat enats om att fiskekvoten för sill i centrala Östersjön ska höjas med 15 procent. EU-kommissionen hade föreslagit ett nolläge. I Bottenhavet och Bottenviken sänks strömmingskvoten endast med 40 procent, inte med 62 procent som tanken var från början.
/WG5eP/BVt+cnWszCNr3jUhTqUcdV/sIyWXMznjrieXIKGkUYifScFGnJJE+Hp9iymNSP3MyN6nK8yyULXEkbFm8JA2KaAI1hOZMXB1YIycyMhQooDh53UlBbX6LSd3u05+964w3jP85MQnzK3dui9o75M6dKMAjSu6l4FCQtXYtXu5/WLIj96Up/uOp6CRsx4ODBFjJbNGhSz3kUDtKOo9TWHtY0fm/aEyV/DkufWURP/5MKAtB/x14uEyhvEhi3IwoDh+zIMBbB2qgIH3vnA3d5Co+2vN8a3MiczlyETsvHiFwHToMT8O1oS+KvUq4N0wE7BmUM8mte0atu2+sr86fR2VofgpInfp4Rkm6m/860s3mydxghI0y+JbPRbHbVMFQEA7tzQU5TDuBPAivTP90eEgW2hFptrxly/kyDqY3Q1sqG49i9uTvhGKgfsYO1uumcXtcPJtEsiHDIcxdeoJ7ghZbRjp3cbBgGvsUT/EIQmPy8xXNDYOG8i7OoeQLaNuzMuX8OyP3DzF3zhBvNiGMDlz1axbC571qOiOYwivU8MJmvQAlmffMCnOrQCUQ2q/1EEiuz4RcToh56E8EIh7sdQ+ZKLD/7hezSTYVd24AKHbUma9JV2Eb7Q7gmrReZeN1prJFakV15yeV95rqpLcU8fxYAmuC7IdGIaWPzjSzZLIGqoZdbAfvP/81gPsFYvi9atIy+dbDuYIyEwD/OW3cKF5AmxRzVntVQG7DJBUtYOf7IBCVfpfZF9Q77aa5wKB0RzV4TzR6y88Rr8uVl230F3SXLB8XRcVfOF1eq6s0wBM7g/DKmOlV0mO9+KTQlb1GQ/ttfKOlQRO72oD8wbsoQwpTk/3sZLEBXW1UIBpTUVsBRXv8IUnc2cQw2WbaOP9Ufqo1dlXLoVCSjuOd6+9T19r8HlNehuf4aYMF5CETpmZnaGRKEdDSeSpIS9Wt8FrCvK/yoq7H7kPegNVdcPgThHnbk6B2kg/i4NMHKfUz5DfC1hXhMYjx6fV71lvOx70NSVPfVWvB8KVF7LO1XE9pG15uIUXa6oZIv8kIdDkRQL3Xwdj+lc0t/7huvY/sF56/lULQbZF70F7cm5XBOsnB+JBaWTUU6JX3kxs2Yk1hnd7J2BNkoUR78bH3e73vGOMYlK0RWnf5cpE5+v0peNuZutIOhSJDztrh5Oyldmvugf24tEIwCH+uqu514RfCLZa+qrzIgQTYm4k24kUewODNa7fuKdppRIrhrau4KeU7+1qlk77V4wQDvmzOsQFWmkLvSsoLs4fIvREfmOqo+weAVkIV+ApEIEBi73o0RNpRG2dU48gBrQZZAXWTB6zk9ffyVtCMSeIclRYStwhnu75DZ0ySJ2mD0YET0PFDgRoUw3G9eJfkyouhOVKcueC10j7dS1p3DVTdXyXHiRHNzGYs/pCmi9BsgSa4kWLYSSma9pjmc6XmTZl6yqp9BI1u+GmB0geQpMCGJSiQiDZWIrAS/b1I+V9DqTG6UiAWk0tsZoIOP2Px+dkQlOUw0Mg9ZMkCeEgMvZ5UcrJwFU7FeIEhmqGJh4l9YxN2MYZbVo1iHS+ijWc6BE6fMXvAAn16ysp5HO/48OvxRqLl/Hts7Q==