Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

Östersjön Nästa års fiskekvoter i Östersjön är satta, efter att ministerrådet tillsammans med EU-kommissionen nått en överenskommelse. Sverige var ensamt om att stödja kommissionens ursprungliga försiktiga förslag, men får nu se sig överkört.

– Sverige anser att kvoterna borde satts lägre, särskilt för sill och strömming, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en pressmeddelande.