Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

Östersjön Nästa års fiskekvoter i Östersjön är satta, efter att ministerrådet tillsammans med EU-kommissionen nått en överenskommelse. Sverige var ensamt om att stödja kommissionens ursprungliga försiktiga förslag, men får nu se sig överkört.
– Sverige anser att kvoterna borde satts lägre, särskilt för sill och strömming, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en pressmeddelande.

EU-kommissionen i Bryssel. Foto: Adobe Stock

Under tisdagen meddelades att fiskekvoterna för 2026 nu är satta. Det landade i generellt högre kvoter än vad kommissionen först föreslagit, vilket Sverige som enda land motsatte sig.

EU-länderna vid Östersjön har bland annat enats om att fiskekvoten för sill i centrala Östersjön ska höjas med 15 procent. EU-kommissionen hade föreslagit ett nolläge. I Bottenhavet och Bottenviken sänks strömmingskvoten endast med 40 procent, inte med 62 procent som tanken var från början.

Biologisk mångfald EU Vatten
publicerad 28 oktober 2025
av Ebba Kulneff

