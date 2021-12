Svenskt Näringsliv rekryterar ny hållbarhetschef från Afry

Marie Trogstam är idag hållbarhetschef på AFRY, men har tidigare arbetet som Manager for Sustainable Business på Business Sweden, Head of Sustainability på Telia och head of Corporate Responsibility på Saab.

Blir ny hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv

Från och med början på mars byter hon dock arbetsplats och blir chef för avdelningen för hållbarhet och infrastruktur.

– Marie Trogstam har stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, på såväl nationell som internationell nivå, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringslivs i ett uttalande och fortsätter:

– Marie kommer att spela en viktig roll i vårt arbete med att ge svenska företag bästa möjliga förutsättningar att fortsätta vara draglok i klimatomställningen. Det handlar bland annat om framtidens elförsörjning, snabbare och förutsägbara tillståndsprocesser och nödvändig infrastruktur.