En ny studie visar att omkring en tredjedel av världens befolkning nu lever i områden där extrem värme kraftigt begränsar möjligheten att utföra dagliga aktiviteter. Forskningen, publicerad i tidskriften Environmental Research: Health, kombinerar fysiologiska studier av värmetolerans med 70 års data om temperaturer, befolkning och utveckling. Resultaten visar att stigande temperaturer gör det svårt även för unga och friska människor att utföra grundläggande fysiska aktiviteter under de varmaste perioderna på året. För personer över 65 år har antalet timmar med farlig värme ökat från cirka 600 timmar per år 1950 till omkring 900 timmar i dag.
Studie: Extrem värme begränsar vardagslivet för en tredjedel av världens befolkning
Omkring en tredjedel av världens befolkning lever i områden där extrem värme kraftigt begränsar möjligheten att utföra dagliga aktiviteter.
Foto: Adobe Stock
De största begränsningarna finns i delar av sydvästra Asien, Sydasien och Västafrika. Studien visar också stora skillnader inom länder beroende på geografi, inkomst och arbetsförhållanden. I flera Gulfstater kan välbärgade invånare minska riskerna med luftkonditionering, medan migrantarbetare ofta utsätts för farliga temperaturer i utomhusarbete.