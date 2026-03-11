Studie: Extrem värme begränsar vardagslivet för en tredjedel av världens befolkning

En ny studie visar att omkring en tredjedel av världens befolkning nu lever i områden där extrem värme kraftigt begränsar möjligheten att utföra dagliga aktiviteter. Forskningen, publicerad i tidskriften Environmental Research: Health, kombinerar fysiologiska studier av värmetolerans med 70 års data om temperaturer, befolkning och utveckling. Resultaten visar att stigande temperaturer gör det svårt även för unga och friska människor att utföra grundläggande fysiska aktiviteter under de varmaste perioderna på året. För personer över 65 år har antalet timmar med farlig värme ökat från cirka 600 timmar per år 1950 till omkring 900 timmar i dag.