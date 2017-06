Stor skillnad i avfallsinsamling mellan kommuner

För sjätte året i rad ökar mängden plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning. Om man omsätter de insamlade plastförpackningarna till några av de vanligast förekommande förpackningarna som finns i hemmen, till exempel schampo, ketchup, saft eller glass, har varje person i snitt under lämnat in fyra plastförpackningar i veckan till återvinning under 2016.

Gotland i topp

Men hur mycket vi samlar in skiljer sig rejält mellan kommunerna. När det gäller sortering av plastförpackning befinner sig exempelvis Gotland och Borgholm i det absoluta toppskiktet med över 20 kilo insamlade plastförpackningar per person för 2016. I Helsingborg och Örkeljunga samlas det in mindre än ett kilo plast per person och år.

FTI poängterar dock att kommuninvånare kan lämna sitt avfall i andra kommuner än hemkommunen i samband med exempelvis inköps- eller arbetsresor. Dessutom hämtar tömningsbilarna ibland avfall i fler än en kommun. Det kan också finnas återvinningslösningar som göra att tidningar och förpackningar inte syns i FTI:s statistik.

Mer ska sorteras

Generellt behöver fler förpackningar samlas in än vad som sker idag. Nya politiska återvinningsmål träder i kraft från 2020 och för att nå dem skulle varje person i Sverige behöva lämna ytterligare två pappersförpackningar och två plastförpackningar varje vecka till återvinning. Dessutom skulle en konservburk till per månad behöva lämnas, enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Nyfiken på hur det ser ut i din kommun? Här hittar du statistiken.

Riksgenomsnitt 2016 (kilo per materialslag och person):

Glasförpackningar 21,19

Pappersförpackningar 13,24

Plastförpackningar 6,38

Metallförpackningar 1,6

Tidningar 23,62