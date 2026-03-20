Skarp kritik från WWF och Oxfam mot regeringens klimatpolitik

Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, säger att regeringen får ett otillräckligt betyg och efterlyser ett omtag i klimatpolitiken. Han uppmanar regeringen att skyndsamt genomföra de åtgärder som Klimatpolitiska rådet föreslår. Martin Wadmark, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF, framhåller att Sveriges utsläpp har ökat och att viktiga beslut har skjutits på framtiden, vilket enligt honom visar på bristande handlingskraft.

Världsnaturfonden WWF pekar samtidigt på att det finns ett brett stöd för en mer ambitiös klimatpolitik. Näringslivet efterfrågar tydligare och mer långsiktiga spelregler, och enligt organisationens Klimatbarometer vill en majoritet av svenskarna att politiker gör mer för klimatet. Många uppger också att oron för klimatförändringarna är ständigt närvarande.

Från Oxfam är kritiken ännu mer långtgående. Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige, beskriver regeringens klimatpolitik som ineffektiv, dyr och ansvarslös. Hon menar att mandatperioden har präglats av brist på ledarskap och att Sverige riskerar att missa samtliga klimatmål, trots tidigare löften.

Hanna Nelson kritiserar även regeringens hantering av klimatmål, bland annat diskussionen om att slopa transportmålet. Enligt henne riskerar sådana beslut att undergräva tilliten till klimatpolitiken. Hon menar också att regeringens politik har lett till ökade utsläpp och att kostnaderna för klimatomställningen därmed skjuts på framtiden.

Oxfam lyfter dessutom ett rättviseperspektiv och menar att klimatpolitiken inte i tillräcklig grad tar hänsyn till olika gruppers förutsättningar. Hanna Nelson pekar på att utsläppen från de rikaste har ökat och att politiken inte i tillräcklig utsträckning riktar in sig på de största utsläpparna.