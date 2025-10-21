Bakom satsningen står bolag som BlackRock, ExxonMobil, Banco Santander, Bafs, EY och Mitsui. Målet är att kunna spåra utsläpp genom hela leveranskedjan, likt ett finansiellt bokföringssystem.
Verktyg: Så ska storföretagen stoppa dubbelräkning av utsläpp
Hållbarhetsredovisning Ett nytt globalt initiativ, Carbon Measures, ska ta fram ett gemensamt ramverk för att mäta koldioxidutsläpp – och därmed minska risken för dubbelräkning.
Foto: Adobe Stock
Initiativet leds av Amy Brachio, tidigare hållbarhetschef på EY. Ramverket utmanar dagens GHG-protokoll, som kritiseras för att tillåta att samma utsläpp räknas flera gånger. Förespråkare för den nuvarande modellen menar att det främjar ansvar i flera led.
