Verktyg: Så ska storföretagen stoppa dubbelräkning av utsläpp

Hållbarhetsredovisning Ett nytt globalt initiativ, Carbon Measures, ska ta fram ett gemensamt ramverk för att mäta koldioxidutsläpp – och därmed minska risken för dubbelräkning.

Verktyg: Så ska storföretagen stoppa dubbelräkning av utsläpp
Foto: Adobe Stock

Bakom satsningen står bolag som BlackRock, ExxonMobil, Banco Santander, Bafs, EY och Mitsui. Målet är att kunna spåra utsläpp genom hela leveranskedjan, likt ett finansiellt bokföringssystem.

 Initiativet leds av Amy Brachio, tidigare hållbarhetschef på EY. Ramverket utmanar dagens GHG-protokoll, som kritiseras för att tillåta att samma utsläpp räknas flera gånger. Förespråkare för den nuvarande modellen menar att det främjar ansvar i flera led.

publicerad 21 oktober 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Miljö & Utveckling

