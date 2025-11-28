Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra

ENERGI Backåkra hör till Sveriges mest energieffektiva flerfamiljshus. Här är fyra skarpa insikter för dig som vill få plusenergihus att prestera i verklig drift.

Så bygger vi framtidens hållbara boenden – lärdomar från Backåkra
Marcus Birelius. Foto: Gustav Kaiser & Bengt Alm.

När Stockholmshem färdigställde sina plusenergihus i Backåkra 2019 var ambitionen hög: husen skulle producera mer energi än de förbrukade. Sex år senare vet man hur utfallet blev. Energiprestandan ligger i dag på 15 kWh per kvadratmeter och år – långt under dagens byggregler – och mellan maj 2024 och april 2025 gick husen med nettoöverskott.

Backåkra, som består av två flerfamiljshus med 43 hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden, räknas nu till några av de mest energieffektiva flerfamiljshusen i landet. Men resultatet är inte en effekt av enskilda tekniska lösningar, utan av ett långsiktigt arbete med systemförståelse, kompetens och drift.

Hållbar utveckling
publicerad 28 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

