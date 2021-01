Så bidrar forskningen till hållbar utveckling

The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) är en amerikansk organisation som verkar för att implementera hållbarhet inom högre utbildning. Organisationen har utsett 11 vinnare inom fyra kategorier av Sustainability Awards 2020.

Nuria Bautista Puig, som är verksam som forskare vid Högskolan i Gävle samt Universidad Carlos III i Madrid, var en av sex vinnare inom kategorin Campus Sustainability Research Award.