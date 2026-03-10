Efter amerikanska och israeliska attacker mot Iran har tanktrafiken genom Persiska viken i praktiken stoppats, vilket har fått olje- och gaspriser att stiga kraftigt. Enligt Pierfrancesco Maran påminner utvecklingen om energikrisen som följde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Han anser att situationen visar att EU:s klimatpolitik inte bara handlar om att minska utsläppen, utan också om att stärka Europas strategiska självständighet. Genom att satsa mer på förnybar energi, energieffektivitet och modern industri kan unionen minska sitt beroende av fossila bränslen från politiskt instabila regioner.

Pierfrancesco Maran valdes till ordförande för miljöutskottet i februari efter att ha besegrat högerextrema ledamoten Roman Haider. Han efterträder partikollegan Antonio Decaro, som lämnade parlamentet för att återvända till italiensk politik. Innan han blev EU-parlamentariker 2024 arbetade Pierfrancesco Maran i nästan två decennier som kommunpolitiker i Milano.

Som ordförande säger han att han vill fortsätta driva en ambitiös klimatpolitik i parlamentet. Samtidigt varnar han för att EU:s pågående avreglering inte får gå så långt att miljölagstiftningen ständigt förändras.

Enligt Pierfrancesco Maran efterfrågar många företag stabila och förutsägbara regler snarare än återkommande politiska förändringar. Han menar också att det fortfarande finns möjligheter att samla majoriteter för ambitiös miljöpolitik i Europaparlamentet, trots att den politiska balansen har förskjutits åt höger.