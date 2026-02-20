EU:s klimatrådgivare: Anpassningsplaner räcker inte

Dagens M&U Europeiska vetenskapliga rådgivande nämnden varnar för att otillräcklig klimatanpassning kan försvaga konkurrenskraften och öka säkerhetsrisker i EU.

EU:s klimatrådgivare: Anpassningsplaner räcker inte
Foto: Adobe Stock

Europeiska vetenskapliga rådgivande nämnden för klimatförändringar uppmanar EU att kraftigt stärka och integrera klimatanpassning i all relevant politik, samtidigt som arbetet med att minska utsläppen intensifieras. I en ny rapport varnar nämnden för att otillräckliga anpassningsåtgärder riskerar att försvaga Europas konkurrenskraft, öka trycket på offentliga budgetar och skapa växande säkerhetsrisker.

Den globala medeltemperaturen har stigit till omkring 1,4 grader över förindustriella nivåer, och extrema väderhändelser orsakade ekonomiska förluster på 320 miljarder dollar under 2024, en ökning med 25 procent jämfört med 2020.

publicerad 20 februari 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

