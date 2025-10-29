Över 130 organisationer i öppet brev om bekämpningsmedel

Undertecknarna menar och varnar för att lagen tillämpas bristfälligt idag. De skriver att farliga bekämpningsmedel finns kvar på marknaden i flera år och att biologisk mångfald samt människors hälsa skadas. Bland de som skrivit under finns flera internationella organisationer, som Greenpeace, Världsnaturfondens europeiska policykontor och UNESCO Chair in World Food Systems. Utöver dem finns nationella organisationer bland undertecknarna, dock ingen från Sverige.