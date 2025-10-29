Ett öppet brev undertecknat av 138 miljöorganisationer, civilsamhällesorganisationer och vetenskapliga institutioner uppmanar EU-kommissionens ordförande von der Leyen att stärka efterlevnaden av EU:s lag om bekämpningsmedel. Brevet följer på kommissionens ”call for evidens”, uppmaning att inkomma med synpunkter, inför omnibuspaketet ”Food and Feed Safety simplification omnibus”.
Över 130 organisationer i öppet brev om bekämpningsmedel
EU Över 130 miljöorganisationer och institutioner i Europa uppmanar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att stärka efterlevnaden av EU:s lag om bekämpningsmedel i ett öppet brev.
Ursula von der Leyen. Foto: Mathieu Cugnot/EU-parlamentet.
Undertecknarna menar och varnar för att lagen tillämpas bristfälligt idag. De skriver att farliga bekämpningsmedel finns kvar på marknaden i flera år och att biologisk mångfald samt människors hälsa skadas. Bland de som skrivit under finns flera internationella organisationer, som Greenpeace, Världsnaturfondens europeiska policykontor och UNESCO Chair in World Food Systems. Utöver dem finns nationella organisationer bland undertecknarna, dock ingen från Sverige.
