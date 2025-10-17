Här är vinnaren av Miljöstrategipriset 2025

Juryns motivering:

”Sekab tilldelas Miljöstrategipriset 2025 för att ha visat att en fossilfri omställning av kemiindustrin är möjlig. Genom biobaserade kemikalier och en medvetenhet om råvarans ursprung, nettonoll i den egna produktionen och en prismodell som utmanar den fossila logiken, visar företaget hur klimatnytta och affärsnytta kan gå hand i hand.

Med innovation, transparens och tydligt ledarskap driver Sekab en förändring som stärker konkurrenskraften och sätter en ny standard för andra att följa.”

”Alla är en del av hållbarhetsarbetet”

För Sekab är hållbarhet inget sidospår – utan själva affären, säger hållbarhetschefen Eva-Marie Byberg:

– Det är ett riktigt kvitto på att det arbete vi gör varje dag med att leverera fossilfria kemikalier som möjliggör omställningen i industrin blir uppmärksammat.

Hon framhåller att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen:

– Vi har inte en stor separat hållbarhetsavdelning, utan alla medarbetare är en del av arbetet – oavsett om man jobbar i produktion eller på marknad. Det är därför priset betyder extra mycket för oss.

Fossilfri prismodell

Sekab har utvecklat en fossilfri prismodell som frikopplar bolagets biobaserade produkter från oljeindex. Bolaget nådde netto noll i scope 1 och 2 redan 2024 – sex år före plan.

Genom att utmana traditionella prissättningsmodeller visar Sekab att fossilfri affärslogik kan vara både lönsam och attraktiv för kunderna.

Firas med 40-årsjubileum

Priset kommer dessutom mitt i ett jubileum:

– Vi firar 40 år i nuvarande bolagsform i veckan, så det här blir ett fint sätt att fira vårt gemensamma arbete och framtidstro, säger Eva-Marie Byberg.

Miljöstrategipriset delades ut under Miljöstrategidagarna i Stockholm den 16 oktober 2025.