Swedwatch: EU måste stoppa exporten av förbjudna bekämpningsmedel

Kemikalier Swedwatch kräver exportförbud av farliga bekämpningsmedel från EU som skadar hälsa, miljö och biologisk mångfald.

Swedwatch: EU måste stoppa exporten av förbjudna bekämpningsmedel
Foto: Adobe Stock

EU tillåter fortfarande export av bekämpningsmedel som är förbjudna inom unionen – trots att de orsakar allvarliga hälsoskador och miljöförstöring i mottagarländer. Det visar en ny rapport från Swedwatch, som kräver ett totalförbud mot exporten och ett tydligare ansvar från både företag och beslutsfattare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Med Kenya som fallstudie visar rapporten hur farliga substanser från EU påverkar jordbruksarbetare, förorenar vatten och hotar biologisk mångfald. Fältstudier visar på symptom som irritation, andningsbesvär och dödsfall – samt en ökning av cancer i drabbade områden.

VlYfZQWhnJXoobmFFlKHMqqRLWOTmrSxC+squTPKADWTbk4ZuIWxB8sBFFJXD9zwjTUeQ/9Xz8HlV/o5TxINCjShgQMaQ1NR/Y1Ysw4rj+dCbLxLjL1E7opER5126VfYj6IKM0oay8G+NEAA8WetOnqlSNdX78YwdKCsb5ozEVHp3kqtwo4lITIcFO2VZmnP1iaYOVUxMzg7tR3hCmZKxYwiFo06xIsao3ROhEsk8u671qqfzubzgeR4iqXC6B7xm0LftvwjV5EryhiT/jnyT/+Dg8PWuxKyy6DAp9IjUhBKA4y1htIfSEYzDPyIU9DA6cjPKV4sTgpn/rE6fFbXb04FH0LiLhaYJ0NF6WGBaV4llJAvEbjL8E4cnDZ8lt31EJsj/7zV/s9UoceATklLFCkQZE0itwoAju2Y7ZaoaDnyuquyAxVFlaympEdA1R9xlkp51u7iwvQ6bVJDG0eSLAttSWSXm39ZB9c3z87Fs0FINt9MbYBshSE5+S4woFVLkSthHrLI1QJCbm685/RyxkPNO2pnkDt570kXuT4SgZa0aStxs/B9qdX+v8DcuDJ0p4oxmi/QlmsR9kn1NsFggEG6CHuLv8UF7sP0Y5Ks+ATAKzjP0Ranm9nSG199Zsy6AVl5A32KHPUITCZgTL36wPodjbO0WmN/iqliX/WIhL+NhOjnjgM5deSfwcqRqtpxDxT5SGD9jyMZEQ/Nj2h/12/70y0eNwaebUEOiPeM/FyXb3qCRo0WxeMGuFqvD4pXh5VOQSAo/xSJMLlsHfpCRnsJnPx/NyFqDEkGJo9AGVzxqH73he9lsQOiTUVl7dmwuRhnpDoHr99qESVnxGtku7BD2ePzgOrViwZfPu8nNHFrM12oQdVw/2c/WW9xzupsAoUx3t4uHFyBymsMHMRCOhv+8O0bYgYonnPlut7Mno9jMEy+U+SAKimBgNWDRi4IINLlK6HpEOogeDlm8omcz51w+PV30tNp6L7ym/SWkNKBjzlZJ8bnWvY/ErnS91naPQYlYe3Kz2LF4RnCE6+y3P+KgwZAtoRGYfrvzVTfvr53x9MvVeta6GO3TMgkHcZ9txLgRr4ll4YdljdmFHApT17DOOHH3TaQxUrMeLPYcjRfLjYC7dLUHD/1k88SVXXkJNGg8WPn1QYGgX/I1tSBPmCuHcSgKAXTvmMqpaq4dK7sX2R31wSgrO5hc8FdSmmOsG6V82P9GIAPjAIKxQNvCGKLxsC8uoUhVnzL6u1s/6JIHHBew9ODMpCNSc0HW2JDeXSr2Ud5cu5rbwruDVKpHAlXQRywMsoXT1e2V1biPE16Zgxlswo0DIvarMJAbWFzakv5lnM0Mjr8p2pv7HFivA==
publicerad 6 november 2025
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
MOBILITET

Forskaren sågar 15-minutersstaden: ”För snäv och riskabel”

59 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Cradlenet: Cirkulära ekonomin kräver tydligare mål och rätt incitament

52 minuter sedan
Premium
Kemikalier

Swedwatch: EU måste stoppa exporten av förbjudna bekämpningsmedel

46 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober
Premium
Avfall

Så minskar du kostnaderna för nedskräpning – 4 tips från Håll Sverige rent

27 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
KLIMATMÅL

Hårda reaktioner mot nya klimatmålet: ”En katastrof”

5 november
Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

30 oktober
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

29 oktober
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september