Swedwatch: EU måste stoppa exporten av förbjudna bekämpningsmedel

EU tillåter fortfarande export av bekämpningsmedel som är förbjudna inom unionen – trots att de orsakar allvarliga hälsoskador och miljöförstöring i mottagarländer. Det visar en ny rapport från Swedwatch, som kräver ett totalförbud mot exporten och ett tydligare ansvar från både företag och beslutsfattare.
Foto: Adobe Stock
Med Kenya som fallstudie visar rapporten hur farliga substanser från EU påverkar jordbruksarbetare, förorenar vatten och hotar biologisk mångfald. Fältstudier visar på symptom som irritation, andningsbesvär och dödsfall – samt en ökning av cancer i drabbade områden.
