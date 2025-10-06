Målet är att öka transparens och jämförbarhet mellan olika fordon och tekniker.
EU inför gemensamma riktlinjer för att mäta miljöpåverkan från nollutsläppsfordon
EU För första gången har gemensamma europeiska riktlinjer tagits fram för att beräkna miljöpåverkan från nollutsläppsfordon.
Foto: Adobe Stock.
Riktlinjerna har utvecklats inom EU-projektet TranSensus LCA, där IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar. Projektet har tagit fram en harmoniserad metod för livscykelanalys, LCA, något som tidigare har saknats i branschen.
Över 40 aktörer från forskning och industri har deltagit, däribland Volvo Cars, Scania, BMW och Renault. Projektet leds av tyska Fraunhoferinstitutet och finansieras av EU:s Horisont Europa-program.
