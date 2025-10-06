EU inför gemensamma riktlinjer för att mäta miljöpåverkan från nollutsläppsfordon

Riktlinjerna har utvecklats inom EU-projektet TranSensus LCA, där IVL Svenska Miljöinstitutet medverkar. Projektet har tagit fram en harmoniserad metod för livscykelanalys, LCA, något som tidigare har saknats i branschen.

Över 40 aktörer från forskning och industri har deltagit, däribland Volvo Cars, Scania, BMW och Renault. Projektet leds av tyska Fraunhoferinstitutet och finansieras av EU:s Horisont Europa-program.

