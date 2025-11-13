I en ny rapport slår Statens geotekniska institut (SGI) fast att det potentiellt cancerframkallande ämnet 1,4-dioxan kan ha förorenat svenska grundvatten utan att upptäckas – och att det därför bör inkluderas i undersökningar av platser där lösningsmedlet TCA förekommer.
Ny miljörisk i svenska vatten – SGI varnar för oupptäckt förorening
Kemikalier Ett tidigare förbises ämne väcker nu oro bland miljöexperter.
Foto Adobe Stock.
Ämnet har använts som tillsats i de klorerade lösningsmedlen TCA och TCE, som är vanliga på svenska förorenade områden. Trots det har 1,4-dioxan hittills analyserats i mycket begränsad omfattning – och då ofta med för höga rapporteringsgränser för att fånga upp halter som kan innebära risk.
