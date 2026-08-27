Guide: Så kan småföretag navigera i de nya förpackningsreglerna

Som mikroföretag räknas företag med färre än tio anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på högst två miljoner euro. För att avgöra om företaget har producentansvar behöver man bland annat se till var företaget är etablerat, vilken typ av förpackning det är, var förpackningen eller den förpackade produkten tillhandahålls och vem den säljs till.

Ett svenskt mikroföretag som själv tillverkar förpackade produkter i eget varumärke och säljer dem i Sverige är både tillverkare och producent. Som producent i Sverige ska företaget bland annat vara registrerat hos Naturvårdsverket och anlita en godkänd producentansvarsorganisation. Rapportering och avgifter ingår också i producentansvaret.

Reglerna ser annorlunda ut om mikroföretaget anlitar någon annan för tillverkningen. Om ett svenskt mikroföretag låter ett annat företag i Sverige tillverka förpackningar eller förpackade produkter i mikroföretagets namn eller varumärke är det företaget som utför tillverkningen som räknas som tillverkare. Naturvårdsverkets tolkning är att det företaget också blir producent i den situationen när förpackningen tillhandahålls i samma land.

Det finns också vissa lättnader för företag som hanterar små mängder förpackningar. Producenter som tillhandahåller mindre än ett ton förpackningar på den svenska marknaden behöver inte betala Naturvårdsverkets årliga tillsynsavgift på 1 250 kronor.

– Det finns inget undantag för små företag från kravet att ta sitt producentansvar. Däremot finns det lättnader när de nya rapporteringskraven i PPWR börjar tillämpas. Företag som släpper ut mindre mängder förpackningar på marknaden får ett enklare rapporteringsförfarande än större producenter, säger Magdalena Salomonsson. Som det ser ut just nu kommer de nya rapporteringskraven att tillämpas först 2030.

Direktförsäljning till andra EU-länder

Vid försäljning till andra EU-länder spelar det bland annat roll om den förpackade produkten säljs till en mellanhand och sedan vidare på marknaden eller går direkt till en slutanvändare.

Ett svenskt mikroföretag som tillverkar förpackade produkter i eget varumärke och säljer dem till ett annat företag i ett EU-land är inte producent i det landet. Producentansvaret ligger i stället på den aktör som är etablerad i det landet och först tillhandahåller produkterna på den marknaden.

Annorlunda blir det om det svenska företaget säljer direkt till en slutanvändare.

– Den fråga vi får mest rör företag som säljer direkt från Sverige till en slutanvändare i ett annat medlemsland, såsom exempelvis till Tyskland. Även om det bara handlar om enstaka paket måste företaget registrera sig som producent i Tyskland, säger Magdalena Salomonsson.

För ett företag som säljer direkt till konsumenter på flera marknader kan producentansvaret därför behöva hanteras i flera länder.

En producent som säljer förpackade produkter direkt till slutanvändare i ett annat EU-land ska enligt PPWR även utse ett behörigt ombud för det utökade producentansvaret i landet.

Naturvårdsverket har i dag ingen samlad lista över vilka myndigheter eller organisationer svenska företag ska vända sig till i respektive medlemsland. Myndighetens råd är att söka upp den behöriga myndigheten i landet för att få hjälp att hitta rätt. Magdalena Salomonsson berättar att det finns ett EU-nätverk med en lista över behöriga myndigheter i några medlemsländer och tipsar företag om att börja söka där.