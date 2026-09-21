Nästan var fjärde testad bomullsprodukt i vården kommer från riskområden

Social hållbarhet Nästan en fjärdedel av testade bomullsprodukter i vården har sitt ursprung i riskområden. Bland annat handlar det om bomull från Xinjiang i Kina.  

Nästan var fjärde testad bomullsprodukt i vården kommer från riskområden
Foto: Adobe Stock/ Regionernas kansli för hållbar upphandling.

I slutet av förra året inledde fyra regioner ett pilotprojekt för att undersöka om isotopanalys kan användas för att kontrollera bomullens geografiska ursprung. Nu är testerna genomförda.

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Omkring 50 prover från olika avtal och produktgrupper har analyserats. Det handlar bland annat om förband och andra produkter inom sårvård samt textilier och kläder som används i vården. Bland dem visade 13 av proverna att bomullen kom från något av riskområdena. 

– Bland proverna så hade vi några positiva träffar med riskområdena som vi hade med att analysera gentemot. Bland annat Xinjiang i Kina, där risken för statssanktionerat tvångsarbete är relativt stor, säger Erik Adriansson på regionernas kansli för hållbar upphandling.

Leverantörerna kände inte till ursprunget

Resultaten innebär inte i sig att regionerna har konstaterat att tvångsarbete eller andra oegentligheter har förekommit. Däremot innebär träffarna att leverantörerna behöver kunna visa hur de arbetar för att säkerställa att bomullen har producerats i enlighet med regionernas hållbarhetskrav. 

Regionerna ställer inte geografiska krav på var en vara köps in ifrån, men däremot är ett krav att den inte framställts med tvångsarbete. Runt en fjärdedel av all världens bomull kommer från Kina, och bland den kommer 80 procent från Xinjiang, där FN och flera människorättsorganisationer upprepade gånger har rapporterat om tvångsarbete. 

Enligt Erik Adriansson har ingen av de berörda leverantörerna uppgett att de medvetet köpt bomull från riskområden. Det kan låta som en paradox – men bomull köps sällan direkt från odlare. I stället köps det in på marknader där ursprunget blandas och kan vara svårt att spåra. 

– Det här tycker jag visar att alla de som hanterar bomull behöver anstränga sig mer för att spåra ursprunget för materialet.

Ska redovisa hur riskerna hanteras

Nu måste leverantörerna redovisa vad de ska göra för att hantera riskerna som uppmärksammats. 

– De behöver se över sina leverantörer, arbeta med verifikat från sina leverantörer, på intyg vart materialen kommer ifrån. Att de över tid kan redovisa hur de ska göra för att minska riskerna eller undanröja riskerna.

Regionerna har inte beslutat om isotoptestning ska fortsätta användas, projektet utvärderas nu internt. Erik Adriansson ser samtidigt att tekniken framöver kan bli ett verktyg för upphandlande organisationer som behöver verifiera uppgifter om materials ursprung.

– Det kan bli aktuellt att kravställa kring. Framöver kanske regioner eller kommuner, andra upphandlande organisationer, ser isotoptestning som ett nödvändigt verktyg för att verifiera var material kommer från.

social hållbarhet Upphandling
publicerad 21 september 2026
av Ebba Kulneff

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