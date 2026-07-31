Regeringen har utsett Maja Lundbäck till ny generaldirektör och chef för Svenska kraftnät. Hon tillträder den 3 augusti 2026.
Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät
Karriär
Maja Lundbäck har utsetts till ny generaldirektör för Svenska kraftnät. Hon kommer närmast från rollen som statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Maja Lundbäck har erfarenhet av energifrågor och statsförvaltning och har tidigare arbetat vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät och Försvarsmakten. Sedan 2025 är hon statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid Klimat- och näringslivsdepartementet.
Förordnandet gäller i sex år, till den 3 augusti 2032. Svenska kraftnät ansvarar bland annat för det svenska överföringssystemet för el och för landets elberedskap.