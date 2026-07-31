Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

Karriär Maja Lundbäck har utsetts till ny generaldirektör för Svenska kraftnät. Hon kommer närmast från rollen som statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät
Maja Lundbäck. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen har utsett Maja Lundbäck till ny generaldirektör och chef för Svenska kraftnät. Hon tillträder den 3 augusti 2026.

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Maja Lundbäck har erfarenhet av energifrågor och statsförvaltning och har tidigare arbetat vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät och Försvarsmakten. Sedan 2025 är hon statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Förordnandet gäller i sex år, till den 3 augusti 2032. Svenska kraftnät ansvarar bland annat för det svenska överföringssystemet för el och för landets elberedskap.

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publicerad 31 juli 2026
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