Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

Maja Lundbäck har erfarenhet av energifrågor och statsförvaltning och har tidigare arbetat vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät och Försvarsmakten. Sedan 2025 är hon statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Förordnandet gäller i sex år, till den 3 augusti 2032. Svenska kraftnät ansvarar bland annat för det svenska överföringssystemet för el och för landets elberedskap.