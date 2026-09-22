EU stramar åt avfallsexporten – påverkar svenska exportörer

Dagens M&U EU-kommissionen listar nu länder utanför OECD som kan få fortsätta ta emot icke-farligt avfall från EU.

EU stramar åt avfallsexporten – påverkar svenska exportörer
Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen har publicerat ett utkast till en lista över länder utanför OECD som kan få fortsätta ta emot vissa typer av icke-farligt avfall från EU efter den 21 maj 2027. Huvudregeln blir att sådan export förbjuds, men länder som själva har ansökt och visat att avfallet kan hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt kan undantas. Totalt har 32 länder lämnat in ansökningar. Synpunkter på kommissionens utkast kan lämnas till den 16 oktober och den första slutliga listan ska fastställas före utgången av 2026.

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För Sverige innebär reglerna att företag som exporterar exempelvis grönlistat, icke-farligt avfall till länder utanför OECD måste kontrollera att både mottagarlandet och den aktuella avfallstypen omfattas av EU:s godkännande. EU-förordningen gäller direkt i Sverige och Naturvårdsverket är behörig svensk myndighet för gränsöverskridande avfallstransporter.

publicerad 22 september 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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