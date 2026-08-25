Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

– Det är fokus på genomförande, och de aktiviteterna vi genomför kommer att accelerera den miljönytta vi skapar tillsammans med våra licensinnehavare.

En del blir att digitalisera verksamheten. Enligt Martina Flemström lägger medarbetarna i dag för mycket tid på administration, samtidigt som kontakten med företag behöver bli enklare. Här ser hon möjligheter med både digitalisering och AI.

– Med hjälp av den här digitaliseringsresan och AI kan vi helt enkelt bli en bättre partner för våra licensinnehavare och företag där ute.

Hon vill också utveckla Miljömärkning Sveriges erbjudande, bland annat genom utbildning och nya produktgrupper. Ambitionen är att bygga vad hon beskriver som ett ”house of experts”, där organisationens kompetens i större utsträckning kan användas för att stötta företag.

– Vi har extremt mycket kompetens som sitter innanför de här fyra väggarna på kontoret. Och vi kan hjälpa till ännu mer, vare sig det är att utveckla nya produktgrupper eller om det är någonting som känns osäkert eller förvirrande.

Ser möjlighet när EU skärper reglerna

Samtidigt förändras spelplanen för miljöpåståenden. EU har skärpt reglerna mot greenwashing, något som Martina Flemström ser som en möjlighet för etablerade miljömärkningar.

– Det är jätteviktigt att vi under hösten för fram budskapet att den som är licensinnehavare och har Svanen på sina produkter eller tjänster inte behöver vara orolig för att inte leva upp till de nya krav som EU kommer att ställa. Vi kontrollerar att varor och tjänster lever upp till kraven, så att märkningen blir en garant för licensinnehavarna. De kan känna sig trygga med att de inte gör någon greenwashing, utan kommunicerar rätt och riktigt till konsumenterna.

Hon framhåller att företag med Svanen- och EU Ecolabel-märkning fortfarande måste uppfylla märkningens krav, men att Miljömärkning Sverige kan avlasta dem när det gäller att tolka regelverken.

– De behöver inte tröska sig igenom sig alla regelverk utan det gör vi åt dem. Så vi känner att vi har ett ypperligt tillfälle nu att verkligen föra fram det budskapet.

De nya reglerna kan enligt Miljömärkning Sverige även bidra till att minska mängden märkningar och miljöpåståenden som inte bygger på lika långtgående krav och kontroller. Förhoppningen är att det ska göra det enklare för konsumenter att navigera bland olika miljöbudskap.

– Det finns väldigt många olika märkningar och vad ska konsumenterna tro på? Vi vill att konsumenter ska förstå och lita på miljömärkningar och nu kommer det att bli enklare. Så vi är verkligen stolta och glada över att EU tar det här greppet, säger Martina Flemström.

Martina Flemström har omkring 20 års erfarenhet av konsumentvaror och varumärkesarbete. Förutom Mondelez har hon bland annat lett Upfields, numera Flora Foods Group, verksamhet i Norden och Baltikum.

En anledning till att hon tackade ja till vd-jobbet var kopplingen mellan verksamhetsutveckling och miljönyttan.

– Ju mer vi utvecklar affären desto mer miljönytta gör vi tillsammans med våra licensinnehavare. Det är en fantastisk möjlighet och verkligen inspirerande. Jag ser verkligen fram emot den här resan som vi kommer att göra på Miljömärkning Sverige.