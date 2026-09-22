Psykologen: Så stärker du din motståndskraft i hållbarhetsarbetet

Klimatkrisen, konflikter och andra globala förändringar skapar osäkerhet samtidigt som människor behöver hantera motgångar i sina egna liv. Kata Nylén menar att målet inte alltid behöver vara att försöka må så bra som möjligt.

– Vi kanske inte behöver sträva så himla mycket mot att bli lyckliga egentligen utan framför allt kunna stå stadigt och kunna fortsätta trots att det stormar och är lite svajigt runt omkring oss.

Boken riktar sig både till individer och grupper och innehåller övningar för att stärka olika delar av den psykologiska motståndskraften. Kata Nylén använder en trädgård som metafor: olika färdigheter kan odlas, men för att de ska klara påfrestningar behövs ett stabilt rotsystem.

Det rotsystemet är framför allt det sociala stödet.

– Det som verkar vara det absolut viktigaste är att omge sig av välfungerande grupper och ha ett kollektiv runt omkring en som ger stöd. Ge och ta emot socialt stöd på olika sätt och vis är en nyckel till psykologisk resiliens.

Motstånd i hållbarhetsarbetet

Kata Nylén säger att personer som arbetar med hållbarhet är en grupp hon mött mycket i sitt arbete. Där kan både motstånd och långsamma förändringsprocesser sätta den psykologiska motståndskraften på prov.

– Man behöver kunna hantera mycket motstånd och motgångar. Det är tufft för ens stabilitet att navigera i osäkerhet, motstånd och långsamma förändringsprocesser.

Hon pekar särskilt på risken att känna sig ensam i arbetet och betydelsen av att hitta andra att dela både ansvar och motgångar med.

– Många av dem jag möter kan vara ganska ensamma i sitt hållbarhetsarbete. Det är viktigt att försöka hitta en grupp att känna tillhörighet med och undersöka tillsammans: ”Hur kan vi stärka varandra? Och odla resiliens tillsammans?”

Boken tar också upp vikten av att identifiera sina egna behov och värderingar och fortsätta agera utifrån det som känns viktigt, även när resultaten dröjer.

– Ta det som är viktigt för dig på allvar. Agera mot dina värderingar – då brukar det kännas lättare att hantera både motgång och osäkerhet.

Fyra delar för att stärka resiliensen

I boken delar Kata Nylén upp arbetet med psykologisk resiliens i fyra områden: lyssna, älska, kollektivisera och agera.

Det handlar bland annat om att uppmärksamma och acceptera känslor, lyssna på egna och andras behov, träna på tacksamhet och meningsfullhet samt stärka de grupper man ingår i.

Den sista delen handlar om att agera och fortsätta göra sådant som upplevs meningsfullt. Där ingår även bland annat problemlösning och kreativitet som färdigheter att odla i sin resiliensträdgård.