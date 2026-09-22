EU står fast vid olje-nej i Arktis: ”Jätteseger”

Beskedet firas av bland andra Fair Finance Guide som ihop med Action Aid i Danmark organiserade ett upprop till EU för att behålla EU:s stopp.

– Det är en jätteseger för både Arktis och klimatet. Men också för Europa som ju annars riskerar att låsas in i ett fortsatt fossilberoende, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide.

Uppropet har skrivits under av flera svenska storbanker.

– Det ger en helt annan tyngd till kravet – att finansiella aktörer framför det här. Jag tror att det är något som kommissionen har tagit intryck av, säger Jakob König.

Strategi väntas i oktober

Sedan 2021 har EU drivit linjen att ytterligare olje- och gasreserver i Arktis inte ska exploateras. Unionen har också velat se en multilateral överenskommelse om ett moratorium mot ny utvinning. Det handlar dock inte om ett juridiskt bindande förbud, utan om en politisk hållning.

Inför EU:s uppdaterade Arktispolitik har Norge försökt få unionen att ändra linje. Den norska regeringen vill fortsätta leta efter och utvinna olja och gas i bland annat Barents hav och har argumenterat för att norsk produktion är viktig för Europas energiförsörjning.

Men EU ser av allt att döma alltså inte ut att gå Norge till mötes. EU:s uppdaterade Arktispolitik väntas presenteras i oktober.