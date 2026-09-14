Hållbarhetsprofilerna om valresultatet: Det här står på spel

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, anser att cirkularitet har fått mycket liten uppmärksamhet i valrörelsen, där ekonomiska frågor i stället har dominerat debatten. Han tycker därför att det är svårt att bedöma vilken politik partierna kommer att föra på området efter valet.

– Frågorna har ju inte handlat om cirkularitet alls, utan det har handlat om plånboksfrågor. Så det är extremt svårt att veta vad egentligen partierna vill kopplat till det.

Pär Larshans är samtidigt kritisk till hur politiken hittills har försökt styra resurs- och avfallsfrågor. Enligt honom har flera politiska förslag fokuserat på hur avfall ska hanteras, snarare än på att skapa förutsättningar för att material ska kunna användas på nytt.

– Det jag saknar helt i dialogen är dessutom vikten av avgiftning. Så just nu, oavsett vilken regering som vill tillträda, så finns det noll fokus på just cirkularitet.

Pär Larshans efterlyser ett bredare politiskt perspektiv på resurshushållning och vill att en tillträdande regering analyserar hur cirkularitet och avgiftning kan få en större roll.

– Jag hoppas verkligen att en tillträdande regering gör en rejäl genomlysning och kommer fram till att vi behöver ha ett resurssamhälle med ett fokus på cirkularitet och avgiftning istället för att vi ska minska avfallet i samhället.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige tycker det är svårt att dra egentliga slutsatser då valresultatet ännu inte är helt spikat. Men ur miljösynpunkt ser han en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, som det starkaste av de alternativ.

– Då blir det en ganska grön politik.

Om sluträkningen i stället öppnar för en regering med SD-ministrar, vad tror du om klimat- och hållbarhetspolitiken då?

– Det har ju gått åt fel håll under den här perioden. Med en sådan regering kommer vi inte att få den här förändringen som jag tycker är nödvändig. Den mandatperiod vi nu lägger bakom oss har ju lite varit en besvikelse inom flera klimatområden. SD har haft en väldigt stark ställning och har bromsat väldigt många viktiga förslag. Nu är det akut läge och det är viktigt att få en annan inriktning på klimatpolitiken.

Enligt Svante Axelsson påverkar klimatpolitikens inriktning också industrins möjligheter att sälja fossilfria lösningar. Som exempel tar han lastbilstillverkarna. Han anser att bränslepriserna behöver stiga för att förbättra förutsättningarna för försäljningen av elektriska lastbilar.

– Tyvärr är det så att SD inte bara bromsat klimatpolitiken utan också industripolitiken.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, säger att ett maktskifte skulle innebära en tydlig kursändring i svensk miljöpolitik.

Under måndagsförmiddagen ser det röd-gröna blocket ut att samla 176 mandat mot Tidös 173. Ett färdigt valresultat kommer dock att dröja. Mikael Karlsson hoppas att resultatet står sig, och riktar hård kritik mot Tidöpartiernas miljöpolitik.

– Det som de det mesta har gjort hittills har ju varit dåligt eller riktigt dåligt. Men det mesta går att återställa. Skulle de få fyra år till innebär det irreversibla skador.

Skog och strandskydd är två frågor som skapar spänningar mellan Miljöpartiet och Centerpartiet, men Mikael Karlsson är övertygad om att det inte kommer att stå i vägen för en regeringsbildning.

Man brukar ställa Miljöparitet och Centerpartiet mot varandra när det gäller frågor som rör biologisk mångfald, där allemansrätten ställs mot äganderätten. Men min bestämda uppfattning är att de kommer att komma överens, säger Mikael Karlsson och påpekar att de nådde en överenskommelse om skogsfrågor efter riksdagsvalet 2018.

– Sedan fick Löfven regera på en högerbudget, så de reformerna gick inte igenom. Men det visar att de kan komma överens.

Christina Lindbäck, hållbarhetsdirektör på Ahlsell, konstaterar att regeringsbildningen kan komma att dröja. Hon ser flera konstellationer framför sig som kan komma att gynna hållbarhetsarbetet för näringslivet.

– Trots allt har ju näringslivet aviserat att långsiktigt hållbara spelregler är väldigt viktigt. Det förväntar jag mig av en regering oavsett hur konstellationen blir.

– Det är ju väldigt viktigt för hållbarhetsarbetet att vi inte får en regering som är faktaresistent, utan kan ta till sig den allvarliga situationen vad det gäller klimatförändringar, utarmning av biologisk mångfald och så vidare. På det sättet hoppas jag verkligen att vi får en konstellation som får hållbarhetsfrågan på allvar.

Hon pekar på att Moderaterna blir större än Sverigedemokraterna, och menar att det öppnar för mittenlösningar.

– Vad gör Centern om Moderaterna lovar att inte ta med Sverigedemokraterna i regeringsunderlaget? Går de över så att vi då får en ny allianskonstellation?

När du säger faktaresistens och så vidare, är det SD du syftar på?

– Jag vill inte vara så kategorisk… Men de har haft den minst ambitiösa klimatpolitiken. Så om SD får mindre inflytande på hållbarhetsområdet så kan det säkert gynna hållbarhetsagendan för näringslivet, det tror jag.