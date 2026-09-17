EU ändrar i EUDR – detta gäller för företagen

EUDR omfattar nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä samt ett antal produkter som har framställts av dessa råvaror. Företag som släpper ut, tillhandahåller eller exporterar berörda produkter ska bland annat kunna visa att produkterna inte har orsakat avskogning eller skogsförstörelse och att de har producerats i enlighet med lagstiftningen i produktionslandet.

Den nya förordningen ändrar inte dessa grundläggande krav. Däremot justeras bilaga I, som genom varukoder anger vilka produkter som omfattas.

Fler kaffe- och palmoljeprodukter omfattas

En av de större förändringarna är att fler bearbetade produkter förs in i EUDR.

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, däribland kaffeextrakt i fast form, läggs till i produktförteckningen. Rostade och gröna kaffebönor omfattas sedan tidigare.

EU-kommissionen motiverar förändringen med att kaffeextrakt annars kan släppas ut på eller exporteras från EU-marknaden utan att omfattas av kraven, trots att produkten har framställts av kaffe. Enligt kommissionen riskerar det att leda till att avskogningsrisken flyttas till produkter längre ned i värdekedjan.

Även ett större antal palmoljederivat som används i den oleokemiska industrin läggs till. Det gäller bland annat vissa modifierade oljor, glycerol, fettalkoholer, fettsyror, estrar och polyetrar som har framställts med användning av oljepalm.

Oleokemikalier används som råvaror eller mellanprodukter i bland annat färger, beläggningar, smörjmedel, läkemedel och livsmedelstillsatser. Vilka produkter som omfattas avgörs av de specifika varukoderna och av om produkten har framställts med oljepalm.

De nya bestämmelserna för kaffeextrakt, fryst tunga från nötkreatur och de nytillkomna palmoljederivaten ska tillämpas från den 30 december 2027. För vissa palmoljeprodukter görs undantag i den utsträckning de används vid tillverkning av reglerade humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel.

Läder från nötkreatur tas bort

Hudar, skinn och läder från nötkreatur stryks ur förordningens produktförteckning. Det omfattar bland annat oberedda hudar, garvade hudar och vidare bearbetat läder.

Kommissionen hänvisar till att lädervärdekedjan skiljer sig från köttvärdekedjan och att skinn och hudar har ett relativt lågt ekonomiskt värde jämfört med köttet. Enligt kommissionen har företag i EU därför begränsade möjligheter att få fram den information från leverantörer som krävs för att följa EUDR.

Samtidigt konstaterar kommissionen att borttagandet kan skapa luckor i regleringen och flytta avskogningsrisken längre ned i värdekedjan. Frågan om hudar, skinn, läder och produkter som har framställts av dessa material ska därför tas upp igen i den allmänna översynen av EUDR 2030.

Fryst tunga från nötkreatur läggs däremot till från den 30 december 2027. Färsk tunga omfattades redan, och kommissionen bedömer att det saknas skäl att behandla de två produktformerna olika.

Flera gummiprodukter undantas

Även produktförteckningen för naturgummi begränsas.

Drivremmar, transportband och vissa andra varor av mjukgummi tas bort. Enligt kommissionen innehåller dessa produkter små mängder naturgummi och har därför ett begränsat bidrag till avskogningen.

Regummerade och begagnade däck tas också bort som samlad produktkategori. I fortsättningen omfattas endast nya slitbanor av naturgummi som används vid regummering.

Kommissionen framhåller att regummering förlänger däckens livslängd och bidrar till cirkulära och resurseffektiva arbetssätt. Mängden nytt gummi som används i processen bedöms samtidigt ha en begränsad påverkan på avskogning och skogsförstörelse.

Sojabönor för utsäde tas bort

Sojabönor som används till utsäde ska inte längre omfattas av EUDR. Övriga sojabönor, exempelvis sådana som används inom livsmedels-, foder- och kemiindustrin, finns kvar i produktförteckningen.

Kommissionen hänvisar till att utsädessoja har en liten handelsvolym och ingår i en separat värdekedja med egna system för certifiering, testning och spårbarhet.

För företag blir det viktigt att kontrollera produktens exakta tullklassificering. Förteckningen ändras från den breda varukoden för alla sojabönor till en kod som utesluter sojabönor för utsäde.

Begagnade trävaror får tydligare undantag

Den delegerade förordningen klargör att ett stort antal använda produkter och andrahandsprodukter av trä inte omfattas av EUDR.

Undantaget förs in för bland annat:

virke och träskivor

plywood och andra trälaminat

träramar och hushållsartiklar av trä

byggnadssnickerier

träförpackningar

trämöbler och delar av trämöbler

monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä.

Även komponenter kan undantas om de utgör avfall, använda produkter eller andrahandsprodukter. Vad som är en använd produkt eller andrahandsprodukt behöver därför kunna bedömas utifrån varans skick, användning och tullklassificering.

Begagnade sittmöbler och trämöbler undantas, medan nytillverkade varor inom de angivna varukoderna fortsatt kan omfattas.

Sittmöbler till luftfartyg och motorfordon tas bort helt från förteckningen. Kommissionen motiverar det med att dessa produkter innehåller en begränsad mängd trä.

Avfall och återvunnet material förtydligas

För flera produktgrupper anges uttryckligen att avfall enligt EU:s avfallsdirektiv inte omfattas.

Det gäller bland annat vissa rester från kakao, palmolja, gummiprodukter, träprodukter samt papper och papp. För massa, papper och papp förtydligas också undantaget för återvinningsprodukter och produkter som har framställts av återvunnet material.

Att en vara består av återvunnet material innebär dock inte automatiskt att alla krav faller bort. Företag behöver kontrollera både materialets rättsliga status och den aktuella varukoden i bilaga I.

Förpackningar som följer med en vara undantas

Förordningen förtydligar också hur trä-, pappers- och pappförpackningar ska hanteras.

Förpackningar omfattas fortfarande om de släpps ut på marknaden eller exporteras som produkter i sig. Däremot undantas förpackningsmaterial och förpackningar som uteslutande används för att stödja, skydda eller bära en annan produkt och presenteras tillsammans med den.

Undantaget gäller både engångsförpackningar och förpackningar som tydligt är avsedda att användas flera gånger. För återanvändbara förpackningar gäller undantaget från den tidpunkt då förpackningen används för att bära eller skydda en annan produkt och därefter.

Kommissionen anger att undantaget gäller oavsett om den vara som ligger i förpackningen själv omfattas av EUDR.

Produktprover och testprodukter undantas

Produktprover av ringa värde och kvantitet ska inte omfattas, om de enbart kan användas för att begära beställningar av den typ av vara som de representerar.

Även produkter som används för undersökning, analys eller provning undantas under vissa förutsättningar. Det kan exempelvis handla om produkter som används för att fastställa sammansättning, kvalitet eller tekniska egenskaper inom forskning eller kommersiell verksamhet.

För att undantaget ska gälla ska produkten antingen förbrukas eller förstöras under testningen, eller sparas eller returneras enbart för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter kopplade till undersökningen.

Reklam, information och brev omfattas inte

Marknadsförings- och informationsmaterial som släpps ut på marknaden som en egen produkt kan i princip omfattas av EUDR. Nu införs ett uttryckligt undantag för material som kostnadsfritt tillhandahålls i marknadsförings- eller informationssyfte eller som enbart följer med en annan produkt.

Det kan exempelvis gälla etiketter, informationsblad och annat tryckt material.

Även brevförsändelser undantas. Kommissionens motivering är att de fyller ett kommunikationssyfte och inte släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

Fyra råvaror avgränsas tydligare

Den nya förordningen preciserar också vilka arter som avses med flera av de råvaror som omfattas:

Nötkreatur: Reglerna gäller nötkreatur inom släktet Bos och angivna underarter, men inte buffel eller andra levande nötkreatur.

Reglerna gäller nötkreatur inom släktet Bos och angivna underarter, men inte buffel eller andra levande nötkreatur. Oljepalm: Reglerna gäller palmer av släktet Elaeis. Babassuolja och vegetabiliska oljor från andra palmarter omfattas inte.

Reglerna gäller palmer av släktet Elaeis. Babassuolja och vegetabiliska oljor från andra palmarter omfattas inte. Gummi: Reglerna gäller naturgummi från Hevea brasiliensis. Bland annat balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och syntetgummi undantas.

Reglerna gäller naturgummi från Hevea brasiliensis. Bland annat balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och syntetgummi undantas. Trä: Bambu, rotting och andra vedartade material omfattas inte av råvarukategorin trä. Produkter som har tillverkats av dessa material faller därför utanför EUDR:s träregler.

I flera varukoder läggs dessutom beteckningen ”ex” till. Det innebär att endast den del av varukoden som motsvarar produktbeskrivningen omfattas, inte samtliga varor som kan klassificeras under samma kod.

Då börjar förändringarna gälla

Den delegerade förordningen träder i kraft den 18 september 2026, dagen efter att den offentliggjordes i EU:s officiella tidning.

Förändringarna ska därefter tillämpas tillsammans med EUDR:s övriga tidsfrister. Förordningens krav börjar gälla den 30 december 2026 för stora och medelstora företag samt för små företag inom träsektorn. För övriga mikro- och småföretag börjar reglerna gälla den 30 juni 2027.

De produktkategorier som uttryckligen har fått en senare tidsfrist i den nya förordningen, däribland kaffeextrakt, fryst tunga från nötkreatur och flera nya palmoljederivat, omfattas från den 30 december 2027.