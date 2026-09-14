Så kan du uppskatta klimatavtrycket från företagets AI

Beräkningen görs i tre steg. Användaren anger vilken AI-leverantör och modell som används samt förbrukningen mätt i antal tokens. Uppgiften om förbrukningen kan hämtas från AI-leverantören. För den som saknar tillgång till sådan information innehåller kalkylatorn schablonvärden.

Beräkningen bygger även på uppgifter om den aktuella modellens klimatpåverkan och den energimix som används. Resultatet ska ses som en uppskattning, enligt Frida Berry Eklund, grundare och vd för Unearth och medgrundare av Klimatkollen, som ar jobbat med att skapa verktyget.

– Svaret blir ett första antagande om ditt klimatavtryck som kan användas i interna diskussioner om hur ni kan använda AI smartare – men också ge ledtrådar om vilken information ni behöver ha koll på för att kunna ta bättre klimatbeslut, säger hon till Miljö & Utveckling.

I verktyget går det också att jämföra hur det beräknade klimatavtrycket förändras om användaren byter modell eller leverantör. Resultatet kan därmed användas som underlag för att diskutera vilka AI-tjänster som används och vilka uppgifter som bör efterfrågas från leverantörerna.

– Kanske behöver ni ställa frågor eller krav på era leverantörer att vara mer transparenta med information?

Brist på öppna data försvårar beräkningen

Under utvecklingen har aktörerna kartlagt och sammanställt offentligt tillgängliga uppgifter om olika AI-modellers klimatpåverkan. Enligt Frida Berry Eklund är bristen på information från de stora AI-bolagen ett hinder för mer precisa beräkningar.

– Problemet i dag är att de stora AI-bolagen inte är transparenta med sina miljödata – och dessutom lobbar för att den här informationen ska hemlighållas.

Det innebär att kalkylatorn inte kan ge ett säkert och exakt mått på utsläppen. Verktyget ska i stället ge en första uppskattning utifrån den information som finns och synliggöra vilka uppgifter som saknas, enligt henne.

– Kalkylatorn är ett första försök att samla in informationen och samtidigt folkbilda om vilken data vi behöver få bättre koll på.

För att beräkningarna ska kunna bli mer tillförlitliga behövs enligt henne större insyn i bland annat modellernas energianvändning och energiförsörjning.

– Sedan är det upp till varje aktör att trycka på för mer transparens i alla led. Bara på så sätt kan vi komma fram till ett mer exakt resultat.

Vill se en bredare bedömning av AI

Frida Berry Eklund anser att både hållbarhetsansvariga och andra som arbetar med AI behöver väga in teknikens miljöpåverkan när de väljer leverantör, modell och användningsområde.

– Det är viktigt att gå in i AI-världen med öppna ögon kring dess miljöpåverkan och verka för mer transparens.

Hon pekar särskilt på hur den ökande efterfrågan på energi till datacenter kan påverka energisystemet. Enligt henne finns en risk för att AI-utbyggnaden bidrar till ett fortsatt beroende av fossila bränslen.

– I dag riskerar vi en inlåsning i mer fossila bränslen när flera stora AI bolag köper eller hyr fossila gasturbiner för att säkra energitillgången.

Samtidigt menar hon att bedömningen inte enbart bör handla om de direkta utsläppen från AI-användningen. Även syftet med användningen behöver vägas in, eftersom AI-tillämpningar kan bidra till såväl ökade som minskade utsläpp.

– Frågan handlar både om hur AI i sig har en påverkan på klimatet, men också vad vi använder verktygen till som kan öka eller minska utsläppen, avslutar hon.