Luftföroreningarna i Kina ökar – högre nivåer än innan coronakrisen

Kinas luftföroreningar ökar snabbt – och överskrider nu 2019 års nivåer under samma period, visar en rapport.

Lauri Myllyvirta, chefsanalytiker på CREA, Centre for research on Energy and Clean Air, ett fristående miljöforskningsinstitut i Helsingfors, säger till Sveriges Radio att luftföroreningarna för första gången sedan coronaviruset nu överskrider förra årets nivåer.

Han följer Kinas utsläpp och menar att detta är oroväckande, då Kinas ekonomi ännu inte riktigt återhämtat sig efter krisen.

Mätning över en månad

CREA har gjort en mätning över 30 dagar, som visar att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon i april och maj ökade med mellan sex och tolv procent, jämfört med samma period 2019.

Detta går i linje med Kinas upphävning av karantänen i staden där allt började – Wuhan. Sedan dess har hela landet börjat öppna upp igen.

Enligt Lauri Myllyvirta betyder detta att den tunga industrin, stålverk och cementfabriker, går på högvarv nu för att stimulera Kinas ekonomi framåt.

Inte förvånad

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, möter siffrorna utan förvåning.

– Någon grön återhämtning kan det knappast bli tal om så länge samhället inte förändras i grunden, säger Tjernström till Aftonbladet.

Han räknar med att vi kommer få se liknande siffror i Europa och Sverige, när restriktionerna hävs och ekonomierna tar fart igen.

Dock med en smula eftertanke, då allmänheten nu med egna ögon fått sett hur snabbt det kan gå att minska luftföroreningarna.