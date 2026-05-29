Lista: 72 hållbarhetscertifieringar som svenska företag bör ha koll på

För svenska företag är det framför allt certifieringar som stärker praktisk kompetens inom EU:s hållbarhetsrapportering, klimatredovisning och internationellt etablerade ramverk som är mest användbara.

Hållbarhetsrapportering, CSRD och ESRS

Det tydligaste svenska användningsområdet finns inom hållbarhetsrapportering. CSRD och ESRS har förändrat kompetensbehoven i många svenska bolag, även om EU:s pågående förenklingsarbete påverkar vilka företag som omfattas direkt. För större bolag, börsnoterade företag, finansiella aktörer, rådgivare och leverantörer till rapporteringspliktiga företag är certifieringar inom rapportering fortsatt relevanta.

Relevanta certifieringar:

Sustainability Reporting Institute – CSRD Certification

Sustainability Reporting Institute – ISSB Certification

Sustainability Reporting Institute – VSME Certification

Global Reporting Initiative, GRI – GRI Certified Sustainability Professional

Global Reporting Initiative, GRI – GRI Certified ESRS Sustainability Professional

European Federation of Financial Analyst Societies, EFFAS – Certified ESG Analyst, CESGA

IFRS Foundation – Fundamentals of Sustainability Accounting, FSA Credential

SBTi Services – SBTi Certification

CSRD-certifieringar är framför allt relevanta för personer som arbetar med rapporteringsprocesser, dubbel väsentlighetsanalys, datainsamling, intern kontroll och revision av hållbarhetsinformation. GRI:s certifieringar är relevanta eftersom GRI-standarderna länge har använts av företag som rapporterar om påverkan, och eftersom GRI även erbjuder utbildning med inriktning mot ESRS. ISSB och IFRS Foundations FSA Credential är mer inriktade mot kapitalmarknad, investerare och finansiellt väsentlig hållbarhetsinformation, men kan vara relevanta för svenska bolag med internationella ägare eller finansiering.

Klimatmål, utsläppsberäkningar och nettonoll

En annan tydlig kategori är klimat. Svenska företag som arbetar med klimatmål, scope 1, 2 och 3, leverantörsdata och omställningsplaner behöver ofta fördjupad kompetens i växthusgasberäkningar och klimatstyrning.

Relevanta certifieringar:

Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in Carbon Management

Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in GHG Accounting

Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in GHG Measurement, Reporting and Verification

Association of Energy Engineers, AEE – Carbon Auditing Professional, CAP

Association of Energy Engineers, AEE – Certified Energy Manager, CEM

Association of Energy Engineers, AEE – Certified Renewable Energy Professional, REP

Association of Energy Engineers, AEE – Energy Efficiency Practitioner, EEP

Sustainability Academy – Certificate on Carbon Reduction and Net Zero Strategies

Sustainability Academy – Certificate in Renewable Energy Fundamentals

SBTi Services – SBTi Certification

Greenhouse Gas Management Institutes certifieringar är särskilt relevanta för personer som arbetar operativt med utsläppsdata och rapportering enligt GHG-protokollet. SBTI-certifieringen är relevant för företag som arbetar med vetenskapligt baserade klimatmål eller vill förstå hur SBTI:s krav påverkar målformulering, uppföljning och omställningsarbete. AEE:s energicertifieringar kan vara relevanta för energiintensiva företag, fastighetsbolag och industriverksamheter, även om organisationen har en tydlig amerikansk bakgrund.

Leverantörsled, inköp och scope 3

För många svenska företag ligger den största klimat- och hållbarhetspåverkan i leverantörsledet. Det gör certifieringar inom hållbara inköp, resiliens och leverantörsarbete relevanta, särskilt för företag inom industri, handel, livsmedel, bygg, mode och teknik.

Relevanta certifieringar:

Association for Supply Chain Management, ASCM – Supply Chain Resilience Certificate

International Supply Chain Education Alliance, ISCEA – Certified Sustainable Supply Chain Professional

International Supply Chain Education Alliance, ISCEA – Certified Sustainable Supply Chain Auditor, CSSCA

Sustainable Purchasing Leadership Council, SPLC – Climate Foundations for Procurement Certificate

Dessa certifieringar är inte specifikt svenska eller europeiska, men de behandlar frågor som är centrala även för svenska företag: leverantörsdata, riskhantering, klimatpåverkan i värdekedjan, inköpsstyrning och uppföljning. De kan därför vara relevanta för inköpschefer, hållbarhetsansvariga, kvalitetsansvariga och personer som arbetar med scope 3-utsläpp.

Hållbar finans, ESG, governance och klimatrisk

Certifieringar inom hållbar finans är särskilt relevanta för banker, investerare, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och större bolag med nära kontakt med kapitalmarknaden. De kan också vara relevanta för styrelseledamöter, CFO:er och hållbarhetschefer som behöver förstå hur klimat- och hållbarhetsrisker påverkar finansiering, värdering och styrning.

Relevanta certifieringar:

Chartered Financial Analyst Institute, CFA Institute – Sustainable Investing Certificate

CFA Institute – Climate Risk, Valuation and Investing Certificate

Global Association of Risk Professionals, GARP – Sustainability and Climate Risk Certificate

European Federation of Financial Analyst Societies, EFFAS – Certified Climate Risk Analyst

EFFAS – ESG Essentials Certification

Chartered Banker Institute – Certificate in Green and Sustainable Finance

Chartered Banker Institute – Certificate in Sustainable Banking

Chartered Banker Institute – Certificate in Climate Risk

Chartered Banker Institute – Diploma in Green and Sustainable Finance

Corporate Governance Institute – Professional Certificate in CSRD Reporting

Corporate Governance Institute – Advanced Professional Certificate in ESG Strategy and Governance

Corporate Governance Institute – Diploma in Environmental, Social and Governance, ESG

Corporate Governance Institute – Best Practice in ESG and Risk Management Certificate

Board Intelligence – Sustainability Governance Certificate

Board Intelligence – Global Competent Boards Designation and Certification

Cirkulär ekonomi, livscykelanalys och produktutveckling

För svenska företag inom industri, bygg, förpackningar, handel, livsmedel och konsumentprodukter är certifieringar inom livscykelanalys och cirkulär ekonomi relevanta. De kan användas av personer som arbetar med produktutveckling, miljödata, materialval, klimatavtryck, ekodesign och cirkulära affärsmodeller.

Relevanta certifieringar:

American Center for Life Cycle Assessment, ACLCA – Life Cycle Assessment Certified Professional

ACLCA – Certified Life Cycle Assessment Reviewer

ACLCA – Certified Life Cycle Executive

Circular Economy Alliance, CEA – Circular Economy Manager Advanced Certification

CEA – Circular Economy Specialist

CEA – Circular Economy Professional

Circular Economy Institute, CEI – Circular Economy Trained Certificate

CEI – Circular Economy Advanced Practitioner

Packaging School – Certificate of Sustainable Packaging

ACLCA:s certifieringar har amerikansk bas, men livscykelanalys är en global metodik och relevant för svenska företag som arbetar med klimatberäkningar, miljövarudeklarationer, produktkrav och upphandling. Certifieringar inom cirkulär ekonomi är bredare, men kan vara användbara för företag som vill bygga kompetens kring resurseffektivitet, återbruk, materialflöden och affärsmodeller.

Fastigheter, byggnader och den byggda miljön

Fastighets- och byggsektorn är ett område där flera internationella certifieringar redan används i Sverige. Därför är Trellis lista särskilt relevant för konsulter, fastighetsbolag, byggherrar, arkitekter och hållbarhetsansvariga i samhällsbyggnadssektorn.

Relevanta certifieringar:

BREEAM – BREEAM Advisory Professional

BREEAM – Site Sustainability Manager

BREEAM – Certified European Passive House Designer

Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB – GRESB Accredited Professional

International WELL Building Institute – WELL Accredited Professional

Center for Active Design – Fitwel Ambassador Accreditation

U.S. Green Building Council, USGBC – LEED Green Associate

USGBC – LEED AP with Specialty

Association of Energy Engineers, AEE – Green Building Engineer Certification

International Living Future Institute – Living Future Accreditation

Total Resource Use and Efficiency, TRUE – TRUE Advisor Certificate

BREEAM är särskilt relevant eftersom det finns en svensk anpassning genom BREEAM-SE. LEED förekommer också på den svenska marknaden, framför allt i internationella fastighetsportföljer och projekt där jämförbarhet med andra marknader är viktig. WELL och Fitwel är mer inriktade på hälsa och välbefinnande i byggnader, medan GRESB är relevant för fastighetsbolag och investerare som rapporterar hållbarhetsprestanda på portföljnivå.

Samtidigt finns det flera byggrelaterade certifieringar i Trellis lista som sannolikt är mindre relevanta för en bred svensk läsekrets, exempelvis Green Globes, Phius, Envision, SITES och SEAM. De kan vara relevanta i enskilda internationella projekt, men har inte samma tydliga koppling till svensk marknad som BREEAM, LEED, WELL och GRESB.

Vatten

Vattenfrågor har olika tyngd beroende på bransch och geografi. För svenska företag med vattenintensiv produktion, internationella leverantörsled eller verksamhet i områden med vattenrisk kan certifieringar inom water stewardship vara relevanta.

Relevanta certifieringar:

Alliance for Water Stewardship, AWS – AWS Professional Credential

Association of Energy Engineers, AEE – Certified Water Efficiency Professional

SCS Global Services – Water Stewardship and Resiliency Certification

AWS Professional Credential är den tydligaste internationella certifieringen i denna kategori. Den kan vara relevant för företag inom livsmedel, dryck, kemi, textil, gruvor, energi och andra sektorer där vattenanvändning och vattenrisker är väsentliga.

Natur och biologisk mångfald

Biologisk mångfald och naturrelaterade risker får större betydelse i företagens hållbarhetsarbete, inte minst genom ökade krav från investerare, kunder och frivilliga ramverk. För svenska företag som arbetar med markanvändning, råvaror, infrastruktur, skog, livsmedel, energi eller finans kan vissa av Trellis naturrelaterade certifieringar vara relevanta.

Relevanta certifieringar:

International Union for Conservation of Nature, IUCN – Professional Certificate on the IUCN Global Standard for Nature-based Solutions

IUCN – Professional Certificate on Finance for Nature

IUCN – Professional Certificate on Nature for Cities

Board Intelligence – Climate and Nature Certificate Program

IUCN:s certifieringar är särskilt relevanta för personer som arbetar med naturbaserade lösningar, naturkapital, biologisk mångfald och naturrelaterad finansiering. Board Intelligence program är mer inriktat mot styrning och styrelsekompetens.

Resor, turism och event

Trellis listar även certifieringar inom turism, affärsresor och event. Dessa är inte relevanta för alla svenska företag, men kan vara intressanta för reseintensiva organisationer, destinationer, hotell, mötesarrangörer och företag som arbetar med scope 3-utsläpp från tjänsteresor.

Relevanta certifieringar:

Global Sustainable Tourism Council, GSTC – Professional Certificate in Sustainable Tourism

GSTC – Professional Certificate in Sustainable Business Travel

Events Industry Council – Sustainable Event Professional Certificate

Certifieringen inom hållbara affärsresor kan vara relevant för företag som vill minska utsläpp från tjänsteresor eller utveckla styrning för resepolicyer. Eventcertifieringen kan vara relevant för arrangörer som arbetar med större konferenser, mässor och företagsevent.

Bredare hållbarhetscertifieringar

Trellis listar också flera bredare certifieringar för hållbarhetsproffs. Dessa är inte knutna till ett specifikt regelverk, men kan vara relevanta för personer som vill bygga generell kompetens inom hållbarhetsstrategi, implementering och förändringsledning.

Relevanta certifieringar:

International Society of Sustainability Professionals, ISSP – Sustainability Excellence Associate, SEA

ISSP – Sustainability Excellence Professional, SEP

Center for Sustainability and Excellence, CSE – Certified Sustainability Practitioner

Association of Energy Engineers, AEE – Certified Sustainable Development Professional

Association of Climate Change Officers, ACCO – Certified Climate Change Professional, CC-P

För svenska företag är dessa breda certifieringar sannolikt mest relevanta för personer som är nya i hållbarhetsrollen eller som vill visa generell kompetens. För mer specialiserade roller väger ofta certifieringar inom CSRD, ESRS, klimatredovisning, hållbar finans, inköp eller bygg tyngre.