Amerikanska sajten Trellis har publicerat sin årliga genomgång av hållbarhetscertifieringar för yrkesverksamma. Men vilka är relevanta för svenska företag? Miljö & Utveckling har listat upp dem här nedan.
Lista: 72 hållbarhetscertifieringar som svenska företag bör ha koll på
Klimat Utbudet av hållbarhetscertifieringar växer snabbt – men alla är inte relevanta för svenska företag. Miljö & Utveckling har gått igenom vilka certifieringar som är värda att ha koll på inom rapportering, klimat, finans, inköp och bygg.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
För svenska företag är det framför allt certifieringar som stärker praktisk kompetens inom EU:s hållbarhetsrapportering, klimatredovisning och internationellt etablerade ramverk som är mest användbara.
Hållbarhetsrapportering, CSRD och ESRS
Det tydligaste svenska användningsområdet finns inom hållbarhetsrapportering. CSRD och ESRS har förändrat kompetensbehoven i många svenska bolag, även om EU:s pågående förenklingsarbete påverkar vilka företag som omfattas direkt. För större bolag, börsnoterade företag, finansiella aktörer, rådgivare och leverantörer till rapporteringspliktiga företag är certifieringar inom rapportering fortsatt relevanta.
Relevanta certifieringar:
- Sustainability Reporting Institute – CSRD Certification
- Sustainability Reporting Institute – ISSB Certification
- Sustainability Reporting Institute – VSME Certification
- Global Reporting Initiative, GRI – GRI Certified Sustainability Professional
- Global Reporting Initiative, GRI – GRI Certified ESRS Sustainability Professional
- European Federation of Financial Analyst Societies, EFFAS – Certified ESG Analyst, CESGA
- IFRS Foundation – Fundamentals of Sustainability Accounting, FSA Credential
- SBTi Services – SBTi Certification
CSRD-certifieringar är framför allt relevanta för personer som arbetar med rapporteringsprocesser, dubbel väsentlighetsanalys, datainsamling, intern kontroll och revision av hållbarhetsinformation. GRI:s certifieringar är relevanta eftersom GRI-standarderna länge har använts av företag som rapporterar om påverkan, och eftersom GRI även erbjuder utbildning med inriktning mot ESRS. ISSB och IFRS Foundations FSA Credential är mer inriktade mot kapitalmarknad, investerare och finansiellt väsentlig hållbarhetsinformation, men kan vara relevanta för svenska bolag med internationella ägare eller finansiering.
Klimatmål, utsläppsberäkningar och nettonoll
En annan tydlig kategori är klimat. Svenska företag som arbetar med klimatmål, scope 1, 2 och 3, leverantörsdata och omställningsplaner behöver ofta fördjupad kompetens i växthusgasberäkningar och klimatstyrning.
Relevanta certifieringar:
- Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in Carbon Management
- Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in GHG Accounting
- Greenhouse Gas Management Institute – Diploma in GHG Measurement, Reporting and Verification
- Association of Energy Engineers, AEE – Carbon Auditing Professional, CAP
- Association of Energy Engineers, AEE – Certified Energy Manager, CEM
- Association of Energy Engineers, AEE – Certified Renewable Energy Professional, REP
- Association of Energy Engineers, AEE – Energy Efficiency Practitioner, EEP
- Sustainability Academy – Certificate on Carbon Reduction and Net Zero Strategies
- Sustainability Academy – Certificate in Renewable Energy Fundamentals
- SBTi Services – SBTi Certification
Greenhouse Gas Management Institutes certifieringar är särskilt relevanta för personer som arbetar operativt med utsläppsdata och rapportering enligt GHG-protokollet. SBTI-certifieringen är relevant för företag som arbetar med vetenskapligt baserade klimatmål eller vill förstå hur SBTI:s krav påverkar målformulering, uppföljning och omställningsarbete. AEE:s energicertifieringar kan vara relevanta för energiintensiva företag, fastighetsbolag och industriverksamheter, även om organisationen har en tydlig amerikansk bakgrund.
Leverantörsled, inköp och scope 3
För många svenska företag ligger den största klimat- och hållbarhetspåverkan i leverantörsledet. Det gör certifieringar inom hållbara inköp, resiliens och leverantörsarbete relevanta, särskilt för företag inom industri, handel, livsmedel, bygg, mode och teknik.
Relevanta certifieringar:
- Association for Supply Chain Management, ASCM – Supply Chain Resilience Certificate
- International Supply Chain Education Alliance, ISCEA – Certified Sustainable Supply Chain Professional
- International Supply Chain Education Alliance, ISCEA – Certified Sustainable Supply Chain Auditor, CSSCA
- Sustainable Purchasing Leadership Council, SPLC – Climate Foundations for Procurement Certificate
Dessa certifieringar är inte specifikt svenska eller europeiska, men de behandlar frågor som är centrala även för svenska företag: leverantörsdata, riskhantering, klimatpåverkan i värdekedjan, inköpsstyrning och uppföljning. De kan därför vara relevanta för inköpschefer, hållbarhetsansvariga, kvalitetsansvariga och personer som arbetar med scope 3-utsläpp.
Hållbar finans, ESG, governance och klimatrisk
Certifieringar inom hållbar finans är särskilt relevanta för banker, investerare, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och större bolag med nära kontakt med kapitalmarknaden. De kan också vara relevanta för styrelseledamöter, CFO:er och hållbarhetschefer som behöver förstå hur klimat- och hållbarhetsrisker påverkar finansiering, värdering och styrning.
Relevanta certifieringar:
- Chartered Financial Analyst Institute, CFA Institute – Sustainable Investing Certificate
- CFA Institute – Climate Risk, Valuation and Investing Certificate
- Global Association of Risk Professionals, GARP – Sustainability and Climate Risk Certificate
- European Federation of Financial Analyst Societies, EFFAS – Certified Climate Risk Analyst
- EFFAS – ESG Essentials Certification
- Chartered Banker Institute – Certificate in Green and Sustainable Finance
- Chartered Banker Institute – Certificate in Sustainable Banking
- Chartered Banker Institute – Certificate in Climate Risk
- Chartered Banker Institute – Diploma in Green and Sustainable Finance
- Corporate Governance Institute – Professional Certificate in CSRD Reporting
- Corporate Governance Institute – Advanced Professional Certificate in ESG Strategy and Governance
- Corporate Governance Institute – Diploma in Environmental, Social and Governance, ESG
- Corporate Governance Institute – Best Practice in ESG and Risk Management Certificate
- Board Intelligence – Sustainability Governance Certificate
- Board Intelligence – Global Competent Boards Designation and Certification
Cirkulär ekonomi, livscykelanalys och produktutveckling
För svenska företag inom industri, bygg, förpackningar, handel, livsmedel och konsumentprodukter är certifieringar inom livscykelanalys och cirkulär ekonomi relevanta. De kan användas av personer som arbetar med produktutveckling, miljödata, materialval, klimatavtryck, ekodesign och cirkulära affärsmodeller.
Relevanta certifieringar:
- American Center for Life Cycle Assessment, ACLCA – Life Cycle Assessment Certified Professional
- ACLCA – Certified Life Cycle Assessment Reviewer
- ACLCA – Certified Life Cycle Executive
- Circular Economy Alliance, CEA – Circular Economy Manager Advanced Certification
- CEA – Circular Economy Specialist
- CEA – Circular Economy Professional
- Circular Economy Institute, CEI – Circular Economy Trained Certificate
- CEI – Circular Economy Advanced Practitioner
- Packaging School – Certificate of Sustainable Packaging
ACLCA:s certifieringar har amerikansk bas, men livscykelanalys är en global metodik och relevant för svenska företag som arbetar med klimatberäkningar, miljövarudeklarationer, produktkrav och upphandling. Certifieringar inom cirkulär ekonomi är bredare, men kan vara användbara för företag som vill bygga kompetens kring resurseffektivitet, återbruk, materialflöden och affärsmodeller.
Fastigheter, byggnader och den byggda miljön
Fastighets- och byggsektorn är ett område där flera internationella certifieringar redan används i Sverige. Därför är Trellis lista särskilt relevant för konsulter, fastighetsbolag, byggherrar, arkitekter och hållbarhetsansvariga i samhällsbyggnadssektorn.
Relevanta certifieringar:
- BREEAM – BREEAM Advisory Professional
- BREEAM – Site Sustainability Manager
- BREEAM – Certified European Passive House Designer
- Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB – GRESB Accredited Professional
- International WELL Building Institute – WELL Accredited Professional
- Center for Active Design – Fitwel Ambassador Accreditation
- U.S. Green Building Council, USGBC – LEED Green Associate
- USGBC – LEED AP with Specialty
- Association of Energy Engineers, AEE – Green Building Engineer Certification
- International Living Future Institute – Living Future Accreditation
- Total Resource Use and Efficiency, TRUE – TRUE Advisor Certificate
BREEAM är särskilt relevant eftersom det finns en svensk anpassning genom BREEAM-SE. LEED förekommer också på den svenska marknaden, framför allt i internationella fastighetsportföljer och projekt där jämförbarhet med andra marknader är viktig. WELL och Fitwel är mer inriktade på hälsa och välbefinnande i byggnader, medan GRESB är relevant för fastighetsbolag och investerare som rapporterar hållbarhetsprestanda på portföljnivå.
Samtidigt finns det flera byggrelaterade certifieringar i Trellis lista som sannolikt är mindre relevanta för en bred svensk läsekrets, exempelvis Green Globes, Phius, Envision, SITES och SEAM. De kan vara relevanta i enskilda internationella projekt, men har inte samma tydliga koppling till svensk marknad som BREEAM, LEED, WELL och GRESB.
Vatten
Vattenfrågor har olika tyngd beroende på bransch och geografi. För svenska företag med vattenintensiv produktion, internationella leverantörsled eller verksamhet i områden med vattenrisk kan certifieringar inom water stewardship vara relevanta.
Relevanta certifieringar:
- Alliance for Water Stewardship, AWS – AWS Professional Credential
- Association of Energy Engineers, AEE – Certified Water Efficiency Professional
- SCS Global Services – Water Stewardship and Resiliency Certification
AWS Professional Credential är den tydligaste internationella certifieringen i denna kategori. Den kan vara relevant för företag inom livsmedel, dryck, kemi, textil, gruvor, energi och andra sektorer där vattenanvändning och vattenrisker är väsentliga.
Natur och biologisk mångfald
Biologisk mångfald och naturrelaterade risker får större betydelse i företagens hållbarhetsarbete, inte minst genom ökade krav från investerare, kunder och frivilliga ramverk. För svenska företag som arbetar med markanvändning, råvaror, infrastruktur, skog, livsmedel, energi eller finans kan vissa av Trellis naturrelaterade certifieringar vara relevanta.
Relevanta certifieringar:
- International Union for Conservation of Nature, IUCN – Professional Certificate on the IUCN Global Standard for Nature-based Solutions
- IUCN – Professional Certificate on Finance for Nature
- IUCN – Professional Certificate on Nature for Cities
- Board Intelligence – Climate and Nature Certificate Program
IUCN:s certifieringar är särskilt relevanta för personer som arbetar med naturbaserade lösningar, naturkapital, biologisk mångfald och naturrelaterad finansiering. Board Intelligence program är mer inriktat mot styrning och styrelsekompetens.
Resor, turism och event
Trellis listar även certifieringar inom turism, affärsresor och event. Dessa är inte relevanta för alla svenska företag, men kan vara intressanta för reseintensiva organisationer, destinationer, hotell, mötesarrangörer och företag som arbetar med scope 3-utsläpp från tjänsteresor.
Relevanta certifieringar:
- Global Sustainable Tourism Council, GSTC – Professional Certificate in Sustainable Tourism
- GSTC – Professional Certificate in Sustainable Business Travel
- Events Industry Council – Sustainable Event Professional Certificate
Certifieringen inom hållbara affärsresor kan vara relevant för företag som vill minska utsläpp från tjänsteresor eller utveckla styrning för resepolicyer. Eventcertifieringen kan vara relevant för arrangörer som arbetar med större konferenser, mässor och företagsevent.
Bredare hållbarhetscertifieringar
Trellis listar också flera bredare certifieringar för hållbarhetsproffs. Dessa är inte knutna till ett specifikt regelverk, men kan vara relevanta för personer som vill bygga generell kompetens inom hållbarhetsstrategi, implementering och förändringsledning.
Relevanta certifieringar:
- International Society of Sustainability Professionals, ISSP – Sustainability Excellence Associate, SEA
- ISSP – Sustainability Excellence Professional, SEP
- Center for Sustainability and Excellence, CSE – Certified Sustainability Practitioner
- Association of Energy Engineers, AEE – Certified Sustainable Development Professional
- Association of Climate Change Officers, ACCO – Certified Climate Change Professional, CC-P
För svenska företag är dessa breda certifieringar sannolikt mest relevanta för personer som är nya i hållbarhetsrollen eller som vill visa generell kompetens. För mer specialiserade roller väger ofta certifieringar inom CSRD, ESRS, klimatredovisning, hållbar finans, inköp eller bygg tyngre.