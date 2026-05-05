L rasar i miljögranskning

Även Moderaterna och Kristdemokraterna bedöms ha levererat sämre än sina vallöften. Regeringspartierna har enligt rapporten underlåtit att agera eller agerat i fel riktning i 32 av 45 granskade politiska processer och lagstiftningar.

Miljöpartiet rankas högst för att ha drivit den mest ambitiösa miljöpolitiken, medan Centerpartiet utses till grönaste borgerliga parti. Naturskyddsföreningen anser att regeringens politik har ökat Sveriges beroende av fossila bränslen och bromsat utbyggnaden av förnybar energi. Granskningen bygger på partiernas agerande i riksdagen, regeringens arbete och partiernas miljöbudgetar under mandatperioden 2022–2026.