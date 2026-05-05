Naturskyddsföreningen ger regeringen underkänt i de flesta granskade miljöfrågorna under mandatperioden. Liberalerna faller från tredje plats inför valet 2022 till samma nivå som Sverigedemokraterna, som får sämst betyg. Enligt granskningen sade Liberalerna ja till 18 av föreningens miljöförslag före valet, men får nu endast grönt ljus för två.
L rasar i miljögranskning
Dagens M&U Naturskyddsföreningen ger regeringen underkänt i de flesta granskade miljöfrågorna, och Liberalerna faller kraftigt från sin position före valet 2022.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Även Moderaterna och Kristdemokraterna bedöms ha levererat sämre än sina vallöften. Regeringspartierna har enligt rapporten underlåtit att agera eller agerat i fel riktning i 32 av 45 granskade politiska processer och lagstiftningar.
Miljöpartiet rankas högst för att ha drivit den mest ambitiösa miljöpolitiken, medan Centerpartiet utses till grönaste borgerliga parti. Naturskyddsföreningen anser att regeringens politik har ökat Sveriges beroende av fossila bränslen och bromsat utbyggnaden av förnybar energi. Granskningen bygger på partiernas agerande i riksdagen, regeringens arbete och partiernas miljöbudgetar under mandatperioden 2022–2026.