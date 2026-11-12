Kommunerna har högre klimatambitioner än länderna

95 procent av de nya klimatmål som städer och kommuner antagit under det senaste decenniet går längre än de nationella målen. Det visar en ny rapport från det globala kommunnätverket Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, GCoM, som presenterades under COP31 i Antalya. Enligt rapporten har 58 procent av nätverkets drygt 14 000 medlemskommuner mer ambitiösa utsläppsmål än sina nationella regeringar. Ytterligare 28 procent har som mål att nå sina klimatmål tidigare än respektive land.

Närmare 7 500 kommuner har antagit klimathandlingsplaner och över 220 000 utsläppsminskande åtgärder har rapporterats. Enligt GCoM skulle medlemskommunerna kunna minska de årliga utsläppen med 4,8 gigaton koldioxidekvivalenter till 2050.

Samtidigt pekar rapporten på stora finansieringsbrister. Städer i tillväxt- och utvecklingsekonomier får omkring 6 miljarder dollar årligen i klimatfinansiering, jämfört med ett beräknat behov på 147 miljarder dollar per år fram till 2030.