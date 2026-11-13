8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
■ EU överens om fler gratis utsläppsrätter
■ Ministerrådet vill förenkla energimärkningen
■ Nya granskningskrav för CSRD på remiss
■ Parlamentet godkänner nya regler för Echa
■ EU utsläppsminskningar bromsar in
■ Blyföroreningar orsakar fortsatt hälsoskador
■ EU godkänner miljardstöd till havsbaserad vindkraft
■ EU och 77 länder enas om klimatprioriteringar

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda
Foto: EU-parlamentet/ Adobe Stock

EU överens om fler gratis utsläppsrätter

EU-parlamentet och ministerrådet har nått en preliminär överenskommelse om att öka tilldelningen av gratis utsläppsrätter till energiintensiv industri under perioden 2026–2030. Överenskommelsen omfattar omkring 121 miljoner utsläppsrätter och berör bland annat kemiindustrin, pappersindustrin och tillverkare av glas och keramik. Syftet är att minska risken för att industriproduktion flyttas till länder utanför EU med lägre klimatkrav. Överenskommelsen ska nu formellt godkännas av både parlamentet och rådet innan de nya reglerna kan antas.

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Ministerrådet vill förenkla energimärkningen

EU ministerråd har enats om sin förhandlingsposition kring förenklade regler för energi- och däckmärkning. Förslaget ska minska företagens administrativa arbete genom ökad digitalisering, mindre dubbelrapportering och ändrade övergångsperioder när energimärkningen uppdateras. Bland annat ska företag få större flexibilitet kring hur energietiketter tillhandahålls, samtidigt som konsumenter ska kunna få tryckta etiketter. Rådet vill också förtydliga ansvarsfördelningen mellan leverantörer och återförsäljare. Nästa steg är förhandlingar med Europaparlamentet.

Nya granskningskrav för CSRD på remiss

EU-kommissionen har öppnat en konsultation om nya standarder för granskning av företagens hållbarhetsrapporter enligt CSRD. Efter förenklingarna genom Omnibus I ska företagen endast omfattas av krav på översiktlig granskning, så kallad limited assurance, och inte den mer omfattande reasonable assurance. Kommissionen vill nu få synpunkter på hur de gemensamma standarderna ska utformas med utgångspunkt i internationella standarder och EU regelverk. Konsultationen riktar sig bland annat till företag, revisorer, investerare och andra berörda aktörer. Synpunkter kan lämnas fram till den 18 januari 2027.

Parlamentet godkänner nya regler för Echa

Europaparlamentet har godkänt ett nytt regelverk för EU kemikaliemyndighet Echa med 561 röster mot 13. Förordningen ska ge myndigheten bättre möjligheter att hantera sitt växande uppdrag inom kemikaliesäkerhet genom förändrad styrning, finansiering och tillgång till vetenskaplig expertis. De nya reglerna ska också stärka samarbetet med andra EU-myndigheter och hänsynen till särskilt utsatta grupper. Omröstningen gäller en överenskommelse med ministerrådet från juni och innebär inte några nya förbud mot specifika kemikalier. Förordningen återstår att formellt antas innan den kan träda i kraft.

EU utsläppsminskningar bromsar in

EU nettoutsläpp av växthusgaser minskade med 1,6 procent under 2025, enligt nya rapporter från EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån EEA. Minskningstakten har bromsat in och de åtgärder som redan finns på plats beräknas endast ge en utsläppsminskning på 48 procent till 2030 jämfört med 1990. Om ytterligare planerade åtgärder genomförs kan minskningen enligt prognoserna nå 54 procent, mot EU mål på minst 55 procent. Utsläppen från transporter och byggnader ökade under 2025, medan industrin och energisektorn minskade sina utsläpp. Enligt EEA krävs därför snabbare genomförande av planerade klimatåtgärder för att EU ska kunna nå sitt mål.

Blyföroreningar orsakar fortsatt hälsoskador

Blyhalterna i européernas blod har sjunkit med omkring 60 procent sedan början av 2000-talet, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA. Trots minskningen uppskattar myndigheten att blyexponering fortfarande kan kopplas till mellan 62 000 och drygt 310 000 förtida dödsfall årligen, beroende på beräkningsmetod. Äldre föroreningar i mark, byggnader och vattenledningar är fortsatt betydande exponeringskällor, liksom vissa industriella verksamheter och produkter. Bly kan bland annat orsaka hjärt-kärlsjukdomar och påverka barns neurologiska utveckling. EEA efterlyser fortsatt övervakning och åtgärder mot både historiska och nuvarande föroreningskällor.

EU godkänner miljardstöd till havsbaserad vindkraft

EU-kommissionen har godkänt ett belgiskt statligt stödsystem på upp till 2,04 miljarder euro för havsbaserad vindkraft. Stödet gäller en planerad vindkraftspark i Nordsjön med en kapacitet på upp till 735 megawatt och en beräknad årlig elproduktion på 2,6 terawattimmar. Stödsystemet ska löpa under 20 år och bygger på ett dubbelriktat differenskontrakt där staten kan både betala och få tillbaka pengar beroende på elpriset. Kommissionen har godkänt stödet inom EU statsstödsram för Clean Industrial Deal. Beslutet innebär att stödordningen får genomföras, inte att pengarna redan har betalats ut.

EU och 77 länder enas om klimatprioriteringar

EU och 77 länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet har antagit ett gemensamt uttalande om fördjupat klimatsamarbete inför COP31. Parterna pekar ut sex prioriterade områden, däribland klimatanpassning, klimatfinansiering, elektrifiering och hållbara livsmedelssystem. Deklarationen bekräftar också stödet för Parisavtalet och målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Samarbetet sker inom ramen för Samoaavtalet, som reglerar EU relationer med länderna. Uttalandet innehåller politiska prioriteringar och samarbetsambitioner men innebär inget nytt bindande klimatavtal.

publicerad 13 november 2026
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

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