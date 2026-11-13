Sverige tappar i global klimatrankning

Dagens M&U Sverige tappar två placeringar i årets Climate Change Performance Index.

Sverige tappar i global klimatrankning
Illustration: Adobe Stock

Sverige tappar två placeringar och hamnar på plats 15 i årets Climate Change Performance Index, CCPI, som presenterades under COP31. Danmark toppar rankningen på fjärde plats, eftersom de tre översta lämnas tomma.

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Sverige får höga betyg för förnybar energi och utsläpp, men låga för klimatpolitik och energianvändning. Enligt rapportens experter har regeringen försvagat klimatpolitiken, och Sverige bedöms inte vara på väg att nå sina nationella klimatmål för 2030 och 2045.

publicerad 13 november 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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