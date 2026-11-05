Miljöministern: ”Det finns två sätt att övertyga ett land”

Vid Cop30 i Brasilien lyckades länderna inte enas om någon gemensam färdplan för omställningen bort från fossila bränslen. Det brasilianska ordförandeskapet har därefter arbetat vidare med två egna färdplaner, som ska presenteras under Cop31.

Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare, räknar med att motsättningarna mellan länderna kommer att prägla även årets klimatmöte.

– Vi har ett ganska besvärligt förhandlingsläge som var väldigt uppenbart på Cop30 och vi räknar med att det kommer fortsätta så på Cop31, sa han under presskonferensen.

Han pekar framför allt på motståndet från fossilproducerande länder. Även klimatfinansieringen väntas bli en svår fråga, liksom handelspolitiska spänningar där bland annat EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM, uppfattas som ett handelshinder av flera utvecklingsländer.

Huvudbudskapet inför mötet

Enligt Romina Pourmokhtari är Sveriges huvudbudskap inför Cop31 handlingskraft. Hon vill också att större fokus läggs på vad som ska ersätta de fossila bränslena.

– För att fler länder ska vilja ställa om bort från fossila bränslen så behöver vi också tydligt visa vad de har att vinna. Vi behöver tala om det som vi ska lämna bakom oss. Men vi behöver också prata mycket mer om det som ska ersätta det fossila.

Romina Pourmokhtari lyfter särskilt elektrifiering och fossilfri energiproduktion som områden där Sverige kan bidra med konkreta lösningar. Här ser hon också en viktig roll för det svenska näringslivet.

Svenska företag ska stärka Sveriges argument

Omkring 20 svenska företag väntas delta i Turkiet, däribland Alfa Laval, SSAB, Volvo, SKF, Tetra Pak, Scania och Hitachi Energy. Dagen före presskonferensen träffade statsministern och klimatministern flera av företagen vid ett möte.

Enligt Romina Pourmokhtari ska företagens närvaro stärka Sveriges argumentation och bidra till fler internationella samarbeten.

– Det finns två sätt att övertyga ett land. Det ena sättet är att tala om vad man borde göra. Det andra sättet är ju att visa det som faktiskt fungerar och det som existerar. Och det är en otroligt viktig del av den svenska berättelsen om klimatarbete. Det här andra sättet brukar fungera bättre. Att visa upp vad som faktiskt fungerar, än att prata om det i teori.

Hon fortsätter:

– Vi vill att företagens medverkan ska leda till fler samarbeten som skyndar på andra länders klimatarbete.