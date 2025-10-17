Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) meddelar att hon väntar barn. Nyheten delade hon via sitt Instagramkonto, där hon även uttryckte glädje över den kommande familjemedlemmen. Barnet väntas födas till våren, vilket gör att Pourmokhtari kommer att missa FN:s klimatmöte i Brasilien i november – ett beslut som tagits i samråd med barnmorska.
Klimatminister Romina Pourmokhtari väntar barn – missar Cop30
POLITIK Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) väntar barn och kommer att vara föräldraledig under FN:s klimatmöte Cop30 i Brasilien. Barnet väntas till våren.
Foto: Ninni Andersson.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Ministern gifte sig tidigare i somras och berättar att både hon och maken är mycket förväntansfulla inför att bli föräldrar. Hon skriver att hon haft ett konstruktivt samtal med statsminister Ulf Kristersson (M) om hur arbetet ska organiseras under hennes föräldraledighet, som är planerad att vara i tolv veckor.
BtbqfqE5ElNNKf6TYeIVdMZtw5f53Gi6AnP8tv6k41JODbKEj/M9/P1jyMDBK1syFvoFOmblxM0SN35yK546oqIF3P/HLJGcxcWIe5xySH7uMWARMQ4hRrFHrvraMelpx+5C9lUrSiK2F0gCUnMGpGlvs1reamv+8lnIw4O1ZyYtPDhSaF8d/C0yTT5VAEc7+bvWN9/htzJ8iWa2yhKVVCWL/iLE3cLpIIqyq4ytZS9z3bs4DkconATdZyKDg43csupWrCO7N94eXi/GdH5ZCIIJOMtXEBVzD1tgwqIoksY=