EU skjuter upp ETS2 – miljarder mindre till klimatomställning

Dagens M&U EU skjuter fram starten för ETS2 till 2028 – ett beslut som lämnar ett intäktsbortfall på runt 50 miljarder euro och minskar stödet till hushållens omställning. Miljöorganisationer varnar för att förseningen försvårar vägen mot EU:s klimatmål.

EU skjuter upp ETS2 – miljarder mindre till klimatomställning
Foto: Adobe Stock.

EU-parlamentet har godkänt en ettårig uppskjutning av det nya utsläppshandelssystemet ETS2, som omfattar vägtransporter och uppvärmning. Systemet skulle ha införts 2027 men skjuts nu upp till 2028, som del av en bred uppgörelse om EU:s klimatmål för 2040.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förseningen innebär att EU går miste om uppskattningsvis 50 miljarder euro i intäkter, varav omkring 10 miljarder skulle ha gått till den sociala klimatfonden. Pengarna skulle bland annat användas för att stötta hushåll med energieffektivisering och klimatsmart transport.

o8TR1cZxUWJxbl1FmGiBIZNFIO64cBWPOx0ds69Mz+svHRqFetqKVkg1GrKAeqDz5kSkHvRB9HTgn/s7iHqOWA8glysTa0Vgzjsd7/11XmPuHCDoIJV/zC+ZCEbPf7MQ4dEb3Sr5vefjG7V7bsTwDC8qbr2rRwFrtEDH70iZMUmrY+Sxtpeb/FiXhznJlaBnkhEYGxVcDvSuh4mcHLbY4HRvE6K67VC3YUW2zjPmmG98oJdMPKy+Gz7NW5Y+MpslJTRm7ri3FC7HAWJ6HmigFbrlZt84g85BE1RG6RjNFa4nC4hJcu/1peC1EXNzPGWOTtlL5ecRm2v3zy8RKZc7D9bqcpz1n5uxmeMoqPmGpoDH+8Q9RGNnBqIAST4+co8/pIER/CBG/8zKNUiw7158lwBOaNxE+nsxLndVvWn7+WgdxiABepPGX/euu8SxMPts
EU Klimat Politik
publicerad 17 november 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

CDP: Företag varnar för ökade klimatkostnader

37 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU skjuter upp ETS2 – miljarder mindre till klimatomställning

34 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Därför ogillar folk koldioxidskatt

32 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november
Premium
Klimat

Så navigerar du marknaden för metankrediter – experter varnar

28 oktober

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
eu-svepet

5 nyheter på veckans EU-agenda

14 november
Premium
Cop30

Mattias Frumerie om första veckan på Cop30: ”Väldigt tufft”

14 november
Premium
Hållbarhetsredovisning

EU-parlamentet godkände Omnibus 1 – splittrade reaktioner i Sverige

14 november
Premium
POLITIK

Cop30: Framsteg i kulisserna – låsning i plenisalen

14 november
Premium
TRANSPARENS

Lönetransparens blir lag 2026 – ”Stor regelbörda och risk för fler tvister”

13 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september