EU-parlamentet har godkänt en ettårig uppskjutning av det nya utsläppshandelssystemet ETS2, som omfattar vägtransporter och uppvärmning. Systemet skulle ha införts 2027 men skjuts nu upp till 2028, som del av en bred uppgörelse om EU:s klimatmål för 2040.
EU skjuter upp ETS2 – miljarder mindre till klimatomställning
Dagens M&U EU skjuter fram starten för ETS2 till 2028 – ett beslut som lämnar ett intäktsbortfall på runt 50 miljarder euro och minskar stödet till hushållens omställning. Miljöorganisationer varnar för att förseningen försvårar vägen mot EU:s klimatmål.
Förseningen innebär att EU går miste om uppskattningsvis 50 miljarder euro i intäkter, varav omkring 10 miljarder skulle ha gått till den sociala klimatfonden. Pengarna skulle bland annat användas för att stötta hushåll med energieffektivisering och klimatsmart transport.
