Klimatforskning i fritt fall – svensk oro över USA:s nedmontering

Enligt Isabella Lövin (MP), ledamot i EU-parlamentets miljöutskott, märks nedskärningarna tydligt redan nu. Under sitt deltagande vid FN:s havskonferens i Nice i Frankrike berättar hon att hon träffade flera amerikanska forskare som tvingats lämna sina tjänster.

– Det märks väldigt tydligt. Förra gången Donald Trump kom in i Vita huset var det inte riktigt lika dramatiskt. Men nu ser vi hur det skapas glapp i både forskning och kompetens, samtidigt som ekonomiska intressen vill exploatera, säger hon under en pressträff vid EU-parlamentet.

Vidare lyfter Isabella Lövin beskedet att USA nyligen godkänt djuphavsbrytning på internationellt vatten utan att gå genom Internationella havsbottenmyndigheten, vilket hon säger strider mot internationell rätt. USA:s nedmontering av forskning och miljöexperter menar hon är en medveten strategi för att bana väg för exploatering.

– Det här öppnar en dörr till något som underminerar hela den regelbaserade världsordning vi har skapat. Utan forskare med resurser att övervaka utvecklingen blir det en enorm oreda. Men jag tror det är deras mål, att kunna agera vilda västern utan insyn och kontroll. Jag träffade deras generaldirektör under mötet i Nice, och hon vädjade till EU att göra allt vi kan för att stoppa USA, säger hon.

Även Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) uttrycker oro över utvecklingen. I ett skriftligt svar till riksdagen skriver hon att nedmontering riskerar att bromsa både övervakning och analys av klimatförändringar globalt. Hon lyfter att EU har egna system, men att det krävs mer.

”Utvecklingen innebär att Europa kan behöva ta ett tydligare ledarskap, både inom det egna operativa klimatövervakningsarbetet och i det globala samarbetet.” skriver hon.

Men Isabella Lövin menar att Europa inte kan täcka upp för det vakuum som USA lämnar efter sig, särskilt vad gäller forskning inom havsmiljö.

– USA har varit ledande inom havsmiljöforskningen globalt, och EU kan inte fylla alla gap. Ocean Act är ett viktigt initiativ för att satsa på forskning och det finns filantroper och företag som vill bidra. Det är jättebra, men det kommer inte att räcka. Det är mycket mer effektivt när stater tar det systematiska ansvaret. Och det ansvaret saknas nu, säger hon.

Under pressträffen fick Isabella Lövin också frågan om hon vet vad som händer med all den data som samlats in under åren.

– Jag vet att många forskare och tjänstemän försöker ta med sig datan när de lämnar sina kontor, men jag kan inte svara säkert på hur mycket som faktiskt bevaras, avslutar hon.