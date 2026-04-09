Klimatförändringar hotar Sveriges mat- och vattenförsörjning

Klimat Sveriges livsmedels- och dricksvattenförsörjning står inför växande klimatrelaterade risker. Redan i dag märks effekterna, och utvecklingen väntas öka ytterligare i takt med stigande temperaturer och ökade utsläpp, enligt en ny analys.

Foto: Adobe Stock

En ny klimat- och sårbarhetsanalys från Livsmedelsverket visar att klimatförändringarna påverkar hela kedjan, från råvaruproduktion till distribution och dricksvattenförsörjning. Sverige värms upp ungefär dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet, vilket ökar både sannolikheten och allvarligheten i klimatrelaterade risker.

Riskerna är inte längre framtidsscenarier. De är redan påtagliga och väntas öka successivt över tid, med särskilt kraftig ökning mot slutet av seklet. Många av de identifierade klimatriskerna når höga nivåer redan inom några decennier.

Torka pekas ut som största hotet

Den mest kritiska risken är torka. Minskad tillgång till vatten påverkar inte bara hushållens dricksvatten, utan hela livsmedelskedjan. Konsekvenserna kan enligt analysen bli omfattande: störningar i produktion, brist på råvaror och svårigheter att upprätthålla hygien och livsmedelssäkerhet. Redan i dag syns effekter i vissa delar av landet, och de väntas förvärras i ett varmare klimat.

Utöver torka visar analysen att värmeböljor och skyfall kan öka risken för tillväxt av mikroorganismer och spridning av föroreningar. Högre temperaturer i vatten och miljöer kan gynna tillväxt av mikroorganismer, samtidigt som kraftiga regn kan sprida föroreningar.

Detta ställer högre krav på kontrollsystem, laboratorieanalyser och riskhantering inom både livsmedels- och vattensektorn.

Hot mot vattenresurser och infrastruktur

Stigande havsnivåer utgör ett växande hot mot kustnära vattentäkter. Saltvatteninträngning kan försämra kvaliteten på dricksvatten och kräva kostsamma tekniska lösningar.

Samtidigt ökar risken för översvämningar, ras och skred som kan skada anläggningar, vägar och distributionssystem, med avbrott i leveranser som följd.

Analysen lyfter också fram så kallade transnationella risker, klimatrelaterade händelser i andra länder som påverkar Sverige via globala handelsflöden. Störningar i import av insatsvaror och livsmedel kan snabbt få konsekvenser för den svenska försörjningen.

En central slutsats är att klimatanpassning inte kan behandlas som en separat fråga. Den måste integreras i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Livsmedels- och dricksvattenförsörjningen är dessutom starkt beroende av andra sektorer som energi och transporter. Störningar i ett system kan snabbt sprida sig till andra genom så kallade kaskadeffekter.

Kommunerna nyckelaktörer

Kommuner och aktörer inom livsmedels- och vattenförsörjning beskrivs ha en avgörande roll i klimatanpassningen. Samtidigt betonas behovet av nationell samordning, tydliga mål och långsiktiga investeringar.

För att minska sårbarheten krävs bättre planering, ökad redundans i systemen och ett mer systematiskt arbete med risker och kontinuitet, så att samhället klarar både akuta kriser och långsiktiga förändringar, enligt analysen.

Klimat
publicerad 9 april 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

