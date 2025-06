New York inför trängselskatt – så har det gått hittills

New Yorks trängselavgift är en av de mest ambitiösa trafikpolitiska reformerna i modern amerikansk historia. Systemet, som formellt kallas Central Business District Tolling Program, omfattar ett av Manhattans mest trafikerade områden. Sedan den 5 januari debiteras de flesta fordon en avgift på nio dollar per dag under rusningstid. För lastbilar och kommersiella transporter gäller en högre summa. Syftet är att minska trängsel, förbättra luftkvaliteten och säkra finansiering till kollektivtrafiken.