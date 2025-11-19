För att nå målen i Parisavtalet och Sveriges mål om nettonollutsläpp till år 2045 krävs omfattande negativa utsläpp – alltså metoder som tar bort koldioxid ur atmosfären. I det nya forskningsprojektet Invest-CDR ska svenska och internationella forskare undersöka hur tekniker för koldioxidinfångning kan skalas upp i Norden på ett effektivt och hållbart sätt.
Nytt projekt ska möjliggöra storskalig koldioxidinfångning i Norden
Klimat För att nå klimatmålen krävs mer än att minska utsläppen – vi måste också ta bort koldioxid från atmosfären. Nu startar ett omfattande forskningsprojekt som ska undersöka hur Norden kan bli en ledande region för tekniker som skapar så kallade negativa utsläpp.
Projektet fokuserar på två av de mest diskuterade teknikerna: bio-CCS, BECCS, där koldioxid fångas in från biogena källor som kraftvärmeverk och massabruk, samt DACCS, Direct Air Carbon Capture and Storage, där koldioxid samlas in direkt från luften. Enligt Kenneth Möllersten, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, är dessa tekniska lösningar avgörande komplement till naturbaserade åtgärder som beskogning och återställande av ekosystem.
