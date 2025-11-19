Nytt projekt ska möjliggöra storskalig koldioxidinfångning i Norden

Klimat För att nå klimatmålen krävs mer än att minska utsläppen – vi måste också ta bort koldioxid från atmosfären. Nu startar ett omfattande forskningsprojekt som ska undersöka hur Norden kan bli en ledande region för tekniker som skapar så kallade negativa utsläpp.