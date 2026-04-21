Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

Amnesty International rapporterar att Sverige visar tecken på försvagade mänskliga rättigheter, med ökad press på yttrandefrihet och brister i urfolksrättigheter.

Foto: Adobe Stock

Sverige visar tecken på att grundläggande mänskliga rättigheter försvagas, enligt Amnestys årsrapport 2025/26. Rapporten beskriver en utveckling där flera förändringar tillsammans riskerar att urholka rättigheter i praktiken, trots att landet ofta ses som starkt på området.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Bland annat pekar Amnesty på att yttrande- och demonstrationsfriheten pressas när fredliga protester i vissa fall kriminaliseras och leder till åtal. Samtidigt lyfts kritik mot hur samers rättigheter hanteras, där brister i lagstiftning och samråd gör att urfolksinflytande inte fullt ut garanteras.

Rapporten tar även upp oro kring migrationspolitiken, där lagförslag enligt organisationen riskerar att undergräva rättssäkerheten för migranter och icke-medborgare. Förslag om att kunna neka eller återkalla uppehållstillstånd baserat på otydliga kriterier lyfts som särskilt problematiska. Samtidigt lyfter Amnesty vissa positiva utvecklingar, bland annat regeringens förslag om att skriva in aborträtten i grundlagen.

publicerad 21 april 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Genomgång: Så vill partierna bygga hållbart

13 april
Premium
Politik

”Det är svårt att göra så mycket sämre” – så tycker branschen om vårbudgeten

13 april
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

10 april
Premium
Klimat

Trots remisskritiken – regeringen vill sänka bensinskatten: ”Knappt märkbar dumhet”

9 april
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april
Premium
Karriär

Kompass: Passar du som hållbarhetschef?

14 april
Dagens M&U

Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

30 mars
Premium
Karriär

Lista: Här är jobben som vinner – och försvinner – i omställningen

30 mars

Det senaste

Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot EU: tillåter rester av förbjudna bekämpningsmedel

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kraftverk som eldar trä kan ge höga utsläpp i decennier

20 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

EEA: Så skalar du upp cirkulära verksamheter

22 timmar sedan
Premium
Sustaintech

AI kartlägger biologisk mångfald med skogens ljud

20 april
Premium
Dagens M&U

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

20 april
Premium
Återbruk

Så bygger Stockholms stad ett system för återbruk och arbete

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Kritik mot EU: tillåter rester av förbjudna bekämpningsmedel

20 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Kraftverk som eldar trä kan ge höga utsläpp i decennier

20 timmar sedan
Premium
Cirkulär ekonomi

EEA: Så skalar du upp cirkulära verksamheter

22 timmar sedan
Premium
Sustaintech

AI kartlägger biologisk mångfald med skogens ljud

20 april
Premium
Dagens M&U

Utredning: Färre företag ska hållbarhetsrapportera

20 april