Sverige visar tecken på att grundläggande mänskliga rättigheter försvagas, enligt Amnestys årsrapport 2025/26. Rapporten beskriver en utveckling där flera förändringar tillsammans riskerar att urholka rättigheter i praktiken, trots att landet ofta ses som starkt på området.
Amnesty: Sverige backar i grundläggande rättigheter
Dagens M&U Amnesty International rapporterar att Sverige visar tecken på försvagade mänskliga rättigheter, med ökad press på yttrandefrihet och brister i urfolksrättigheter.
Bland annat pekar Amnesty på att yttrande- och demonstrationsfriheten pressas när fredliga protester i vissa fall kriminaliseras och leder till åtal. Samtidigt lyfts kritik mot hur samers rättigheter hanteras, där brister i lagstiftning och samråd gör att urfolksinflytande inte fullt ut garanteras.
Rapporten tar även upp oro kring migrationspolitiken, där lagförslag enligt organisationen riskerar att undergräva rättssäkerheten för migranter och icke-medborgare. Förslag om att kunna neka eller återkalla uppehållstillstånd baserat på otydliga kriterier lyfts som särskilt problematiska. Samtidigt lyfter Amnesty vissa positiva utvecklingar, bland annat regeringens förslag om att skriva in aborträtten i grundlagen.