Cop17 i halvtid: Pengarna splittrar länderna – det väntar nästa vecka

Biologisk mångfald Efter den första veckan av FN naturmöte COP17 i Armenien har förhandlarna enats om formuleringar i flera delfrågor. Men motsättningarna om finansieringen och hur världens länder ska påskynda arbetet med naturmålen kvarstår. Nästa vecka väntar ministerförhandlingar och försök att enas om en plan fram till 2030.

Cop17 i halvtid: Pengarna splittrar länderna – det väntar nästa vecka
Foto: CBD COP17

När Cop17 öppnade i Jerevan den 19 oktober fanns redan en bild av hur långt länderna har kommit sedan det globala Kunming–Montreal-ramverket antogs 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Enligt FN första samlade uppföljning har nästan 90 procent av konventionens parter fastställt nationella mål för biologisk mångfald. Men färre än hälften av de nationella mål som länderna själva bedömt ligger i fas. Ett av de globala målen är att skydda 30 procent av jordens land- och havsområden till 2030.

Nu ska förhandlarna enas om hur resultaten ska tas vidare genom det som kallas Yerevan Pathway, en plan för att öka takten i genomförandet. Än så länge råder oenighet om hur tydlig planen ska vara och vilka åtgärder den ska omfatta.

Pengarna fortsatt konfliktfråga

En av de största konflikterna gäller vilka länder som ska betala för naturarbetet. Kunming–Montreal-ramverket anger att minst 200 miljarder dollar per år ska mobiliseras till biologisk mångfald senast 2030, varav minst 30 miljarder i internationell finansiering till utvecklingsländer.

Enligt förhandlingsbevakaren Earth Negotiations Bulletin, ENB, låg under torsdagen åtta alternativa förslag på bordet om vilka länder som ska räknas som bidragsgivare. Utvecklade länder vill kunna ta hänsyn till förändrade ekonomiska förhållanden. Utvecklingsländerna betonar i stället industriländernas åtaganden enligt FN-konventionen och deras historiska ansvar.

Även frågan om en långsiktig finansieringsmekanism och hur pengarna ska fördelas återstår att lösa.

Cali-fonden har fått in drygt 7 000 dollar

En annan uppmärksammad fråga är Cali-fonden, som ska få företag som använder digital genetisk information att bidra till finansieringen av biologisk mångfald.

Enligt The Guardian hade fonden vid mötets början fått löften om 10 656 dollar, varav endast 7 085 dollar faktiskt betalats in. Fonden har en uttalad ambition att samla in en miljard dollar om året.

Flera utvecklingsländer har krävt att utvecklade länder inför nationella åtgärder för att få företag att betala. Sverige driver en annan linje. I regeringens ståndpunkt inför mötet, som redovisas i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, anges att bidragen till Cali-fonden även fortsättningsvis bör bygga på frivillighet.

Subventioner och skogar diskuteras

Oenighet råder också om hur länderna ska formulera arbetet med att minska naturskadliga subventioner. Det globala ramverket innehåller ett mål om att minska eller reformera skadliga ekonomiska incitament med minst 500 miljarder dollar per år till 2030. Under torsdagen skickades frågan vidare till en mindre förhandlingsgrupp.

I förhandlingarna om skogarnas biologiska mångfald har länderna dessutom diskuterat hänvisningar till vetenskapliga rapporter, internationell handel och mänskliga rättigheter.

Samtidigt har arbetsgrupper nått kompromisser om bland annat invasiva främmande arter och informationsutbyte. Det rör sig dock om framsteg i förhandlingsunderlag, inte om en färdig övergripande COP17-uppgörelse.

Utanför förhandlingsrummen har Armenien och Colombia presenterat en ny koalition för att stärka skyddet av hotade arter. Sjutton länder har anslutit sig. I anslutning till mötet har dessutom nio privata finansiärer och organisationer utlovat över 500 miljoner dollar under fem år till artbevarande genom en separat allians.

Nästa vecka väntar ministrarna

På söndag den 25 oktober hålls ett forum om näringsliv och biologisk mångfald och måndagen ägnas åt finansiering.

Den 27–28 oktober samlas ministrar och andra högnivåföreträdare. EU miljökommissionär Jessika Roswall ska då leda EU förhandlingsteam och presentera ett nytt initiativ om naturkrediter som ett sätt att mobilisera privat finansiering, enligt EU-kommissionen.

Cop17 avslutas enligt programmet den 30 oktober. Fram till dess ska länderna försöka enas om den globala uppföljningen, finansieringen och de åtgärder som ska öka möjligheterna att nå naturmålen till 2030.

Biologisk mångfald juridik Politik
publicerad 23 oktober 2026
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet röstar för att skjuta upp metankraven med tre år

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cop17 i halvtid – pengarna delar länderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU lanserar ny allians för att öka användningen av biobaserade material

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september
Premium
Digitala produktpass

Så kan företag förbereda sig för digitala produktpass – experten tipsar

15 september
Premium
AI

Så kan du uppskatta klimatavtrycket från företagets AI

14 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

57 minuter sedan
Premium
Hållbarhet

Svenskt Näringsliv pekar ut osäkerhet som hinder för gröna investeringar

15 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

9 oktober
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

18 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september
Premium
Utbildning

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

8 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet röstar för att skjuta upp metankraven med tre år

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cop17 i halvtid – pengarna delar länderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU lanserar ny allians för att öka användningen av biobaserade material

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

50 000 döda i Europas värmeböljor – dödligaste sommaren sedan millennieskiftet

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Wihlborgs rapporterar frivilligt enligt ESRS – lyfter fram lärdomar

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Så kan du rapportera scope 3 – trots brist på data

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

57 minuter sedan
Premium
Biologisk mångfald

Cop17 i halvtid: Pengarna splittrar länderna – det väntar nästa vecka

58 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet röstar för att skjuta upp metankraven med tre år

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Cop17 i halvtid – pengarna delar länderna

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EU lanserar ny allians för att öka användningen av biobaserade material

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

50 000 döda i Europas värmeböljor – dödligaste sommaren sedan millennieskiftet

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Wihlborgs rapporterar frivilligt enligt ESRS – lyfter fram lärdomar

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Så kan du rapportera scope 3 – trots brist på data

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

57 minuter sedan
Premium
Biologisk mångfald

Cop17 i halvtid: Pengarna splittrar länderna – det väntar nästa vecka

58 minuter sedan